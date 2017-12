L’arribada de Juanan Morales a la presidència del Joventut de Badalona ha servit per intentar impulsar algunes àrees del club. Un dels professionals que ha arribat a la Penya és Daniel Prat, un responsable de ticketing que havia estat un parell d’anys treballant amb el Baskonia. “No hi ha gaires clubs que tinguin una personalitat que l’aficionat pugui reconèixer. La Penya sí que en té i això permet construir un relat per atreure gent. Hem d’explotar la història del club i treure’n rendiment. Aquesta casa té un storytelling molt potent”, assegura a l’ARA.

La manca de recursos econòmics no ha de ser un obstacle per intentar potenciar la gent que va al pavelló i els ingressos que genera. “Aquest és un club petit amb una història molt gran. A nivell d’estructura hi treballa poca gent. El tema esportiu està molt ben desenvolupat, però la gestió té marge de millora. És un club amb un gran potencial per créixer, tant pel que fa a la seva estructura com pel que fa a l’arrelament amb la ciutat. Juanan Morales i la seva junta directiva m’han transmès moltes ganes de créixer i d’equiparar el moment actual a alguns moments històrics que es van viure en el passat”, opina Prat.

El seu full de ruta està molt clar. “Quan vaig arribar em vaig marcar tres objectius principals. El primer era el de fidelitzar els aficionats que tenim actualment. Veníem d’uns anys en què l’assistència estava baixant i volem frenar aquesta tendència. Hem organitzat signatures d‘autògrafs i hem donat la possibilitat als aficionats perquè coneguin personalment els jugadors. El soci ha de sentir que té una relació que va més enllà de rebre un carnet i veure els partits. Molts clubs redueixen la seva relació amb els aficionats als resultats esportius. Si guanyo, tinc gent. Si perdo, no. Apostar a això és arriscat, perquè només guanyen el 50% dels equips. Hem de separar això i crear un vincle més emocional i durador. El segon objectiu és captar nous aficionats, ja sigui perquè es facin socis o perquè compren entrades. Un dels reptes és reconquerir la gent que ha sigut sòcia i ha deixat de venir. El tercer és millorar l’experiència de la gent quan ve al pavelló. El bàsquet és una oferta d’oci més que ha de competir amb el cinema o els concerts”, explica.

540x306 Daniel Prat / MANOLO GARCÍA Daniel Prat / MANOLO GARCÍA

El Divina Seguros fa mesos que intenta millorar la complicitat amb alguns sectors de la societat badalonina. “Hi ha coses que es veuran a curt termini i d’altres trigaran una mica més. Hem d’afegir valor al producte i crec que això ja s’està veient, perquè la gent està disposada a pagar més per cada entrada. No sé si jo o el Juanan hi serme gaire temps, però el club segur que sí i cal treballar per millorar l’escenari futur”, afegeix Prat, que reconeix que el bàsquet ha perdut pistonada. “El futbol, que sempre ha sigut predominant, ha crescut molt i ha reduït el mercat del bàsquet a un nínxol d’aficionats específics. El repte és sortir d’aquest nínxol per arribar a més gent. Hem de construir una experiència que atregui la gent perquè s’ho passa bé. Per fer-ho cal saber què volen”, argumenta.

Prat és conscient de la realitat econòmica actual de la Penya. “Hi ha coses per millorar l’experiència de l’usuari que no costen diners, com que el personal del pavelló sigui amable quan et rep. Convertir el pavelló en una nau espacial i tenir una pista amb focs artificials seria ideal, però és inviable. Nosaltres ens centrem en detalls, com crear un espai per als nens petits. Es tracta d’optimitzar els pocs recursos que tenim. Hem d’anar pas a pas”, resumeix.

“Hi ha molta gent que vol venir però que després no ho fa. La lectura que fem és que no li estem oferint un producte de prou valor perquè estiguin disposats a pagar una entrada, que no és cara. Tenim entrades a partir de 12 euros. Hem de vincular-nos encara més a la ciutat de Badalona. Consumir esport és un acte més sentimental que racional. L’esport ens dona la possibilitat d‘emocionar-nos i per això les grans empreses paguen tants diners per vincular-s’hi”, conclou.

