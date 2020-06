El Reial Madrid de bàsquet, a les portes de l'abisme

El Reial Madrid, campió de quatre de les últimes cinc edicions de la Lliga Endesa, quedarà eliminat aquest divendres si el València Basket aconsegueix la victòria contra l'Herbalife Gran Canària. L'equip blanc necessita, a més, desfer-se del Casademont Saragossa, però ja no depèn exclusivament del seu resultat per accedir a les semifinals de la fase final. Les derrotes contra el San Pablo Burgos i el MoraBanc Andorra han situat el conjunt entrenat per Pablo Laso a les portes de l'abisme. L'última vegada que es va quedar sense accedir a les semifinals va ser l'any 2008, quan va ser eliminat per l'Unicaja en els quarts de final de la competició.

"Ens va costar entrar en el partit. No vam jugar com a equip i vam ser incapaços de capgirar el marcador. No vam trobar la ratxa ofensiva que necessitàvem. Ens va faltar una mica de tot, energia i concentració. La sensació d'anar per darrere en el marcador ens va crear ansietat", reconeix Laso. "Hem d'intentar estar de la millor manera possible en l'últim partit del grup. La classificació no està només a les nostres mans, però sí fer un bon joc i estar concentrats quaranta minuts. Hem tingut partits en què hem estat bé i d'altres més o menys regulars. És un torneig diferent i molt difícil per a tots. A uns equips els afecta d'una manera i a d'altres d'una altra", analitza Gabriel Deck.

651x366 Arturs Zagars, base del Joventut de Badalona / J. M. CASARES / ACB PHOTO Arturs Zagars, base del Joventut de Badalona / J. M. CASARES / ACB PHOTO

La Penya tanca la temporada amb triomf (76-74)

El Joventut ha tancat la seva participació a València amb un bon partit i una victòria contra el Kirolbet Baskonia (76-74), un rival que ja tenia assegurada la seva presència a semifinals i que ha reservat Toko Shengelia. La mala notícia per al conjunt basc ha sigut la lesió de Jayson Granger. Carles Duran ha tingut les baixes d'Alen Omic, amb molèsties a l’abductor, i Neno Dimitrijevic, amb una sobrecàrrega als isquiotibials. La Penya, que ha arribat a tenir un avantatge de 14 punts durant la primera meitat, ha exhibit el seu joc desinhibit habitual per tancar la temporada. L'equip verd-i-negre ha fet coincidir cinc jugadors del planter en pista en alguns moments del partit. Kerem Kanter ha tingut una bona actuació i s'ha convertit en el millor anotadors dels badalonins.

"Veníem amb ambició i no hem pogut classificar-nos per a les semifinals. Estic molt content amb l'equip, que avui ha jugat sense pressió. Si som capaços de mantenir els jugadors joves dos o tres anys tindrem el Joventuts que tots volem", ha assegurat Duran.