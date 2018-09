Sergi Vidal es desvincula de la Penya

L'escorta badaloní Sergi Vidal i el Divina Seguros Joventut han arribat a un acord per a la rescissió del contracte del jugador. Vidal, de 37 anys, no ha jugat aquesta pretemporada, i el tècnic del conjunt verd-i-negre, Carles Duran, ja l'havia avisat al final de la temporada passada que no tindria minuts si es quedava a la disciplina del club. Finalment, l'escorta badaloní posa punt final a la seva segona etapa com a jugador de la Penya.

Vidal, format al planter verd-i-negre, va debutar al primer equip l'any 1999. Després, el jugador català va jugar al Baskonia (2000-2009), Reial Madrid (2009-2011), Guipúscoa (2011-2012) i Unicaja de Màlaga (2012-2014) abans de tornar a Badalona el 2014. En total, ha jugat més de 600 partits a la Lliga ACB i ha superat el centenar de duels amb la samarreta verd-i-negra.