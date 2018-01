El Torrons Vicens l'Hospitalet denuncia insults racistes a Àvila

El Torrons Vicens CB l'Hospitalet ha denunciat els insults racistes que els seus jugadors van escoltar durant el seu partit de LEB Plata a la pista de l'Ávila Auténtica-Carrefour El Boulevar. El club català critica que els àrbitres del partit, Eduardo José Escarti i Vicente Martínez, no van fer res per aturar els càntics.

A 2,4 segons del final, Eric Kibi, jugador congolès de l'equip català, va esclatar en escoltar com alguns aficionats de l'equip local imitaven els sons d'un mico. El seu company Xavi Guia va concretar la zona des de la qual provenien els insults, però els àrbitres no van prendre cap tipus de mesura.

"Ens preocupa la situació especialment perquè els jugadors del nostre equip van sol·licitar a la parella arbitral que actuessin davant aquests insults de caràcter xenòfob per part de l'afició amb l'objectiu que acabessin. Com mostren les imatges vam demanar que es notifiqués al delegat de camp el que estava passant, però no es va res per frenar la situació", lamenta el club en un comunicat.



"Com a persones de l'esport que som, volem denunciar aquests fets que tant de mal fan a la imatge dels que defensem els valors associats a la pràctica de l'esport i que assoleixen la categoria de problema social relacionat molt directament amb l'educació, el respecte i la dignitat de les persones", continua el comunicat.



El CB l'Hospitalet no vol que puguin produir-se aquest tipus de comportaments xenòfobs i racistes i espera que es prenguin les mesures oportunes perquè no es tornin a repetir.

Els insults van continuar a les xarxes socials. El club qualifica de "lamentable i descoratjador" el que va passar a Àvila.