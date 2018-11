Tres dones arbitraran per primer cop un partit de la Lliga Dia i de la LEB Or

A la jornada 10 de la Lliga DIA, la màxima categoria estatal de bàsquet femení, en l'enfrontament entre l' Spar Citylift Girona i el Perfumerías Avenida es produirà un fet històric per a l'arbitratge espanyol: per primer cop un triplet arbitral íntegrament femení dirigirà el partit. El duel entre els dos equips protagonistes de les últimes finals del bàsquet femení espanyol a Fontajau aquest divendres (20 h) serà dirigit per Assumpció Langa (Comitè Madrileny), Sara Peláez (Comitè Madrileny) i Laura Piñeiro (Comitè Gallec).

Al cap de dos dies, diumenge, les col·legiades Yasmina Alcaraz (Comitè Català), Paula Lema (Comitè Gallec) i Elena Espiau (Comitè Aragonès) seran les encarregades d'arbitrar el Carramimbre CBC Valladolid davant el Tau Castelló de la jornada 15 de la LEB Or, la segona màxima categoria del bàsquet estatal, que es convertirà en el primer partit de categoria masculina arbitrat per tres dones. La instauració de l'arbitratge a tres en Lliga DIA i LEB Or aquesta temporada 2018/19 ha propiciat aquesta situació.