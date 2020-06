El València Basket guanya i deixa el Madrid fora de les semifinals de la Lliga Endesa

Tenia el torn a les 21.30 h davant del Casademont Saragossa, però ja no li servirà de res el partit. El Reial Madrid, campió de quatre de les últimes cinc edicions de la Lliga Endesa, ha quedat fora de les semifinals de la fase final perquè el València Basket no ha fallat davant de l'Herbalife Gran Canària (81-97). El triomf dels de Jaume Ponsarnau els fa passar com a primers de grup i desfà l'última possibilitat perquè el conjunt blanc trobés la primera carambola que el salvés de l'eliminació. Però el València, contundent i agressiu des del començament per evitar-se ensurts, no ha fallat i el duel dels blancs contra els aragonesos serà absolutament intranscendent. El València se les haurà de veure diumenge a les 20 h amb el Kirolbet Baskonia en semifinals.

"Són un equip molt físic. Les seves qualitats estan fetes per a un campionat com aquest. Serà duríssim, però ho intentarem amb totes les nostres forces", ha valorat el tècnic de l'equip valencià després del triomf d'aquest divendres. Ponsarnau estava molt satisfet dels seus homes. “Teníem un hàndicap per passar l’eliminatòria, sabíem que si passàvem tindríem un dia menys per descansar. Havíem d’arriscar. Potser fins i tot en algun moment hem arriscat massa, però avui ha donat el seu fruit”. El tècnic ha celebrat que els seus jugadors hagin trobat "encert, inspiració, companys i ritme". "Som un equip que necessitem ritme. L’equip ha fet una bona feina de rebot, hem pogut córrer i des del ritme de partit hem trobat la inspiració", ha analitzat.

Un dels millors del partit, Quino Colom, autor de 13 punts i 3 assistències, també ha celebrat que la victòria hagi sigut menys patida que la que van aconseguir davant del San Pablo Burgos. De cara al duel contra el Baskonia, admet que "l’equip arriba preparat per a les semifinals". "Som molts els jugadors que estem fent punts", ha dit. Avui, a banda d'ell, han superat els deu punts Marinkovic (10), Mike Tobey (18), San Emeterio (11) i Jordan Lloyd (26), màxim anotador de l'equip. Del rival espanta el bon to físic que tenen. "El Kirolbet arriba molt fort i en un gran moment, però ho lluitarem”, ha conclòs.

El San Pablo culmina la gesta

L'altra semifinal de la Lliga Endesa enfrontarà el Barça amb el San Pablo Burgos (diumenge a les 17 h). Els castellans van ser el primer equip que va sorprendre el Madrid i aquest divendres han derrotat el Morabanc Andorra per 88-86 per ficar-se de ple en la lluita pel títol. El duel entre els dos botxins de l'equip blanc ha protagonitzat un partit emocionantíssim, marcat per l'inici dominador dels andorrans (que guanyaven al descans 40-53) i per la remuntada dels de Burgos sobretot en l'últim quart, en què han eixugat la diferència per tombar l'Andorra. "Potser al final ens ha faltat benzina", ha reconegut el tècnic, Ibon Navarro. "Estem fotuts. Ho volíem molt. Com vosaltres. Però no hem pogut malgrat fer tot el possible. Els somnis no se'ns acaben. Ni les ganes de somiar-los plegats. Avui acaba la nostra temporada", tuitejava el club.