Una alqueria per reinventar l'ordre establert en el món del bàsquet

El Barça porta anys queixant-se de la competència de la NBA. Lluny de reduir-se, les diferències entre la competició nord-americana i la resta del món s’han eixamplat en els últims anys. El seu model de negoci ha fet un salt tan gran que els equips europeus ja no poden retenir els seus millors jugadors. "És impossible competir amb la NBA. Els grans clubs europeus de bàsquet no són sostenibles. No podem seguir apostant pel bàsquet sense obtenir un retorn. Nosaltres seguirem invertint diners, però hem de reflexionar. El bàsquet necessita mesures de 'fair play' econòmic. No volem ser la Masia de la NBA", va reconèixer Josep Maria Bartomeu durant les eleccions del 2015.

Els clubs de l'Eurolliga estan obligats a reinventar-se i un dels que ho està intentant de manera més decidida és el València Basket, que aquest diumenge (18.30 hores, #0 ) visita el Palau Blaugrana per segona vegada en tres dies. El club valencià ha posat en marxa l’Alqueria del Bàsquet, uns instal·lacions que aspiren a convertir-se en el major centre de formació d'Europa.

540x306 Primera cistella a l'Alqueria del Bàsquet / VALÈNCIA BASKET Primera cistella a l'Alqueria del Bàsquet / VALÈNCIA BASKET

L'obra, dissenyada per l'estudi valencià ERRE Arquitectura, ha passat de ser un somni sobre un plànol a una realitat completament operativa en només 16 mesos. La inversió realitzada és d'uns 18 milions d'euros i ha estat coberta al 100% per Juan Roig, un mecenes que porta 31 anys apostant pel bàsquet valencià. La Masia del Barça ha estat un dels models estudiats pel València Basket.

L’Alqueria del Bàsquet, que està coordinada pels entrenadors Andreu Casadevall i Esteban Albert, té una extensió total de 15.000 metres quadrats i albergarà 13 pistes de bàsquet, nou de les quals són cobertes. La instal·lació compta amb gimnàs, centre mèdic i zones d'estudi. Les instal·lacions s'han construït en terrenys municipals cedits per conveni al club per als pròxims 50 anys. Després d'aquest termini la parcel·la es revertirà de nou a la ciutat.

540x306 Víctor Luego, a la pista que porta el seu nom / VALÈNCIA BASKET Víctor Luego, a la pista que porta el seu nom / VALÈNCIA BASKET

“Nosaltres aspirem a que sigui una gran infraestructura de bàsquet base d’Europa. Aquesta instal·lació permetrà que els 500 nois i noies treballin en les millors condicions de formació, fet que ens permetrà desenvolupar el bàsquet i els seus valors”, opina Roig.

El club taronja ha construït una paret (El mur dels somnis) en què es poden llegir els noms dels 40 jugadors que han arribat al primer equip passant abans per alguna de les categories de formació. Dues de les pistes porten el nom de Nacho Rodilla i Víctor Luengo, dos dels jugadors formats al seu planter més coneguts. La sala d’entrenadors s’anomena Miki Vukovic i l’espai destinat a l’estudi rep el nom de Sala 16 de juny de 2017, en referència a la màgica data en la qual es va aconseguir el títol de la Lliga Endesa.

“Aquest projecte ens permetrà potenciar la formació de les noves generacions. Volem que L’Alqueria del Bàsquet sigui una instal·lació oberta a la societat”, explica Paco Raga, president de la Fundació València Bàsquet 2000 i conseller delegat del club taronja.