L'Herbalife Gran Canària, una joguina al Palau Blaugrana (91-63)

Després d'unes temporades en què es va acostumar a lluitar per les primeres posicions de la Lliga Endesa, l'Herbalife Gran Canària malviu ara a la part baixa de la classificació. L'equip canari, que tan sols ha guanyat dos partits, va ser superat amb molta facilitat per un Barça que no va necessitar la seva millor versió per apuntar-se una victòria molt còmoda. El triomf local va quedar encarrilat en un primer període en què el conjunt culer va doblar el rival en el marcador (24-12) i va ser certificat abans d'arribar al descans, quan la renda va superar els 20 punts (53-30).

Sarunas Jasikevicius va tenir les baixes de Víctor Claver i Àlex Abrines, amb gastroenteritis, però va poder distribuir amb tranquil·litat els minuts dels seus jugadors principals. L'equip blaugrana va tenir uns percentatges d'encert excel·lents.

Xabi López-Arostegui, MVP

Gairebé una dècada després d'aterrar al Joventut de Badalona, Xabi López-Arostegui va completar dissabte el seu millor partit com a verd-i-negre gràcies a 28 punts, amb una eficàcia de 6/7 en triples i 9 rebots. Els 39 crèdits de valoració final contra el Casademont Saragossa no són una dada menor i li van permetre convertir-se en l'MVP de la jornada. "M'he trobat molt còmode jugant i he estat encertat", va reconèixer.