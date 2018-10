La Penya sobreviu a un Baxi Manresa que no es rendeix mai (66-67)

Després de competir dijous contra el Barça Lassa, el Baxi Manresa s'ha tornat a quedar a un pam de remuntar contra el Divina Seguros Joventut (66-67). L'equip entrenat per Joan Peñarroya ha recuperat un desavantatge de 16 punts, però no ha tingut sort en unes accions finals farcides de polèmica. Dos tirs lliures de Nico Laprovittola han sentenciat el partit a 2,6 segons per al final, ja que Alex Renfroe ha fallat l'últim llançament.

La Penya s'ha estrenat amb el primer triomf de la temporada. La diferència d'encert en el tir exterior ha sigut decisiva. Nico Laprovittola (16 punts i 10 assistències) i Simon Birgander (13 punts i 8 rebots) han sigut dos dels puntuals més fiables sobre els quals s'ha construit la victòria de l'equip entrenat per Carles Duran. José Nogués, que ha anotat tres triples, també ha assumit responsabilitats en moments importants.

"Ha sigut un partit bonic. L'hem dominat, però en els últims cinc minuts ells s'han crescut a casa. La victòria és important per a aquest equip jove, en construcció, que ha demostrat caràcter en una pista complicada", ha explicat Laprovittola. "La victòria és important perquè hem guanyat fora de casa contra un rival que ho farà molt bé. Això és Manresa i a l'últim quart hem patit, però en els primers 30 minuts hem fet un bàsquet molt bo. Estic molt content", ha opinat Carles Duran.

"La Penya ha estat durant 32 minuts molt superior a nosaltres. Hem jugat tres quarts molt dolents. Hem de millorar el nostre joc i jo he de trobar solucions com a entrenador. L'equip ha demostrat cor i caràcter i ha tingut l'opció real de guanyar el partit. Hi ha decisions que hem costen d'entendre, m'agradaria que se'ns respectés", ha analitzat Joan Peñarroya.

Després d'un primer període amb pocs punts (8-12), el Divina Seguros Joventut ha imposat el seu estil al Nou Congost. Nico Laprovittola ha liderat el joc d'un equip verd-i-negre que ha arribat al descans amb una renda de 15 punts (23-37). El Baxi Manresa no s'ha despertat fins a l'últim quart, quan s'ha situat a un punt a 38 segons del final (62-63).

La recta final ha estat farcida de canvis de guió imprevistos i de decisions arbitrals polèmiques. Una pèrdua de Laprovittola amb 64-65 i 20 segons per jugar ha donat una inesperada possessió al Baxi Manresa. Jordan Sakho, que ha acabat amb 18 punts, ha posat el seu equip per davant amb dos tirs lliures a 7,3 segons (66-65). L'equip local ha demanat un 2+1 que els àrbitres no han concedit.

Laprovittola ha certificat el triomf amb dos tirs lliures a 2,6 segons (66-67), i Alex Renfroe ha fallat l'últim llançament. "No crec que l'arbitratge hagi sigut decisiu", ha opinat Duran.