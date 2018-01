El Divina Seguros Joventut se situa en posicions de descens (99-74)

Mala peça al teler. Queda mitja lliga, però les sensacions del Divina Seguros Joventut són molt dolentes. La Penya ha perdut a la pista del RETAbet Bilbao Basket, un rival directe, i s'ha situat en posicions de descens.

"Ha estat una derrota dura perquè ens hem quedat fora del partit i no hem tingut opció de competir", ha dit Jordi Martí, director esportiu de la Penya. "La situació el club és de no estirar el braç més que la mànega, però alguna cosa haurem d'analitzar perquè l'equip millori, alguna cosa hem de retocar per ser competitius. L'equip necessita més d'un fitxatge, però la situació del club és la que és. Hem de reconsiderar-ho tot i reajustar la situació", ha afegit en declaracions a Ràdio Ciutat de Badalona.

L'entrenador no perilla. "Amb Diego Ocampo hem de tenir clar quin equip tenim, quines eines li hem donat i quina feina amb els joves li hem demanat. És un moment difícil i hem d'estar tots junts", ha recordat Martí.

"Aquesta derrota és molt dolorosa, més del que sembla. La impressió és que ens hem rendit i això em preocupa. Ens hem bloquejat i jo soc el primer responsable", ha analitzat Ocampo. "Jo parlo amb les club les coses on toca. No buscaré mai cap excusa. He de pensar en el que depèn de mi, que es en jugar bé i no ho estem fent. No podem fer el mateix i esperar resultats diferents. En els últims partit estem defensant malament", ha afegit l'entrenador.

Diego Ocampo, que ha tingut la baixa de Xabi López-Arostegui per lesió (esquinç). ha provat amb Saulius Kulvietis com a aler pivot titular. Una vegada més, l'equip verd-i-negre ha fet un partit molt irregular. Després d'un inici igualat (7-9), la Penya s'ha complicat el partit amb un parcial en contra de 15-0 (22-9).

La reacció del conjunt badaloní li ha permès apropar-se en el marcador en diferents fases del segon i el tercer període, però un parcial de 20-0 ha enterrat qualsevol esperança de victòria a Bilbao. D'un esperançador 54-47 s'ha passat a un desolador 74-47.

Desanimada pel marcador, la Penya s'ha enfonsat anímicament en un últim quart en què ha arribat a perdre per 35 punts de diferència (93-58).

L'altre equip que acompanya el Divina Seguros Joventut a les posicions de descens és el Reial Betis Energía Plus, que ha perdut a la pròrroga contra el San Pablo Burgos (92-88).