El Joventut segueix manant a l'Eurocup (84-77)

El Joventut de Badalona va superar l'Unics Kazan (84-77), però haurà d'esperar per assegurar-se la primera plaça del grup a l'Eurocup. Després de la derrota a Manresa, la Penya es va retrobar amb el seu nivell habitual per sumar el seu setè triomf a la competició europea. Neno Dimitrijevic (23 punts) i Xabi López-Arostegui (17 punts, 9 rebots i 7 faltes rebudes) van tenir una actuació destacada en una nit en què Carles Duran no va poder comptar amb Shawn Dawson.

"Estic molt content perquè el partit era molt difícil. Abans de començar l'Eurocup pensava que aquest grup era terrible i ara tenim l'opció d'acabar primers o segons. Hem començat el partit tous, però després hem entès la situació i hem jugat millor", va analitzar Duran.

L'Unics Kazan va començar oferint un nivell físic molt alt al Palau Olímpic (8-13), però no va ser capaç de mantenir el to contra un Joventut de Badalona que va aprofitar una primera meitat sensacional de Neno Dimetrijevic per capgirar la dinàmica. El jugador macedoni va anotar 17 punts en tan sols 7:42 minuts i la diferència de la Penya es va disparar fins als onze punts (42-31).

El rival rus va oferir un rendiment irregular, apropant-se i allunyant-se de l'equip verd-i-negre. Quan tan sols quedaven dos minuts la diferència local era de només dos punts (79-77), però el Joventut no es va deixar enredar i va fer un tram final de partit molt sòlid per assegurar-se el triomf.