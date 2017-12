Un Madrid amb baixes fa sortir els colors al Barça Lassa (87-75)

260x366 Rudy Fernández / EFE Rudy Fernández / EFE

El Barça Lassa no ha reviscolat a Madrid, on ha estat superat en el clàssic (87-75). El poc encert en el tir de tres ha estat una llosa per a l'equip blaugrana (4/20), que no ha tingut opcions contra un rival amb baixes importants. La derrota és la 16a en els últims 17 partits europeus fora de casa.

"El Madrid ha buscat el partit des del principi sent més agressius. La situació és preocupant, quatre victòries són poques, però el tall és a dos partits. Hem de tenir clama i millorar", ha analitzat Pau Ribas en declaracions a RAC1.

"La segona part no ha estat bona i ells han fet una bona defensa interior. Avui no era un partit qualsevol i no hem tirat la tovallola", ha opinat Pierre Oriola. "El tercer quart ha estat molt dolent i ens posem en una situació molt complicada. Estem fotuts", ha afegit Joan Carles Navarro.

Luka Doncic ha començat el partit a la banqueta i Facu Campazzo ha estat l'encarregat d'ocupar el seu rol durant un tram inicial de partit en què ha anotat els primers vuit punts del Madrid (8-4). El Barça Lassa ha sabut créixer des de la defensa i igualar el marcador (15-15).

El peatge que ha pagat l'equip blaugrana per endurir la seva defensa són les faltes personals amb les quals s'han carregat jugadors com Rakim Sanders, Thomas Heurtel o Pau Ribas. Sense encert en el tir de tres punts, el Barça Lassa ha patit per seguir el ritme anotador del Madrid (40-31) i per generar espais en atac. Al descans, 40-38.

El Madrid ha començat el tercer període amb un parcial d'11-2 que ha disparat la renda local (51-40). Perdut en el joc, l'equip blaugrana ha tancat un tercer quart molt fluix a nivell ofensiu amb un desavantatge de 16 punts (68-52). Un triple de Doncic des de la seva pista ha estat la sentència psicològica.

La màxima renda local ha estat de 21 punts. L'actitud de Pierre Oriola ha encomanat un Barça Lassa que ha lluitat fins al final per reduir la diferència (80-71).

El Barça Lassa tancarà jugant contra l'Herbalife Gran Canària (diumenge 17), l'Unicaja (dimecres 20), el Baskonia (divendres 22), el Khimki (divendres 29) i el Montakit Fuenlabrada (diumenge 31).