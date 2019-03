Svetislav Pesic treu de polleguera el Reial Madrid (76-82)

Dels cinc clàssics jugats aquesta temporada, el Barça Lassa n'ha guanyat quatre. L'equip blaugrana ha tornat a passar la mà per la cara al conjunt blanc en un partit dominat per Svetislav Pesic des de la banqueta. Tot i tenir les baixes d'Ádám Hanga i Kevin Séraphin, l'entrenador ha imposat el seu pla de partit al WiZink Center. El triomf consolida el lideratge culer a la Lliga Endesa, en què la diferència ja és de dues victòries (més el 'basket average').

"Hem deixat un equip amb el talent del Reial Madrid en 76 punts. És una victòria important per a nosaltres, que volem acabar la temporada regular en primera posició, tot i que això no ens garanteix res", ha opinat Pesic. "Hem fet un bon partit i hem controlat el joc des del primer moment. Hem fet una bona defensa i hem mogut bé la pilota", ha afegit Thomas Heurtel, que ha acabat amb 15 punts.

"Hem jugat malament i quan jugues malament és molt difícil. El nostre primer quart ha sigut molt fred i no hem entrat en el partit. El primer temps ha sigut horrorós. En la segona meitat hem posat més energia, però hem comès massa errades", ha analitzat Pablo Laso.

651x366 Svetislav Pesic / V. CARRETERO / ACB PHOTO Svetislav Pesic / V. CARRETERO / ACB PHOTO

La primera meitat del Barça Lassa ha sigut molt sòlida. Els primers 20 minuts han seguit el guió de partit de Svetislav Pesic, que ha proposat diferents variants defensives per controlar el ritme de joc. L'equip blaugrana ha realitzat dues accelerades. La primera, que li ha servit per construir-se una diferència de 10 punts (3-13), ha sigut desactivada per l'aportació ofensiva de Sergi Llull. Roland Smits, que ha anotat els tres triples que ha intentat, ha liderat l'aportació de la banqueta blaugrana. La segona accelerada, que ha sigut animada pel seu encert en els llançaments de tres punts (7/12), ha trobat Jaycee Carroll com a rival. Tot i això, el conjunt visitant ha arribat al descans amb un avantatge de cinc punts (40-45).

El Reial Madrid ha seguit tenint problemes durant un tercer quart en què Edy Tavares ha comès la seva quarta falta personal i en què la diferència culer ha crescut fins als 10 punts (45-55). Durant molts minuts el Barça Lassa ha llegit molt millor el partit que un rival que no ha exhibit el joc col·lectiu d'altres partits.

La reacció local ha ajustat el marcador (66-68), però dos triples de Kyle Kuric i Kevin Pangos i dos tirs lliures de Víctor Claver han tornat a donar oxigen a l'equip blaugrana a quatre minuts del final (66-76).