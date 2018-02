"Em vaig sentir atrapada, glaçada i espantada": denúncia d'assetjament sexual a la NBA

"Em vaig sentir atrapada, glaçada i espantada". Les frases de les treballadores dels Dallas Mavericks que van tenir tracte amb Terdema Usserry, CEO i president de la franquícia de Texas durant 18 anys, són esgarrifoses. Segons denuncia la revista ' Sports Illustrated', una investigació l'acusa d'haver assetjat una dotzena de dones.

Propostes de sexe i tocaments van ser alguns dels fets denunciats a l'oficina de Recursos Humans. Les queixes, però, no van tenir conseqüències i van ser repetidament ignorades per la franquícia de la NBA. Els Mavs van obrir l'any 1998 una investigació interna, però Ussery va seguir a la franquícia fins al 2015. "Facis el que facis no et quedis atrapada a un ascensor amb ell", va recomanar una treballadora a una nova incorporació. " No et sents segura i no passa gaire temps fins que comences a buscar una altra feina" , reconeix un altre testimoni.

Una treballadora assegura que Terdema Ussery es va asseure a la seva taula mentre menjava a la sala de mitjans de comunicació i li va dir que ja sabia el que faria el següent cap de setmana: "Participaràs en una orgia , oi ?". Ella li va respondre que tenia previst anar al cinema amb amics . Ell, però, va insistir en el mateix concepte . 540x306 John Wertheim, un dels periodistes que ha destapat el cas / ARA John Wertheim, un dels periodistes que ha destapat el cas / ARA

Una de les testimonis presentades acusa el propietari de la franquícia, Mark Cuban, d'estar-ne al corrent. "Va ser una conducta equivocada i horrible. No és una situació que puguem tolerar", s'ha defensat Cuban, que ha negat estar-ne al corrent.

L'acusat, Terdema Ussery, ha volgut contestar a les acusacions a través d'un comunicat dirigit a 'Sports Illustrated'. "Estic molt decebut perquè fonts anònimes hagin escampat denúncies falses", diu.

Els Dallas Mavericks, per la seva banda, van fer públic un comunicat poques hores abans que el reportatge sortís a la llum explicant que l'organització ha obert una investigació sobre aquests "actes inapropiats d'un exresponsable de l'organització". A més, la franquícia també va voler deixar clar que no tenia constància dels fets fins fa pocs dies, una versió que contrasta amb els testimonis que presenta el reportatge.

Després de mesos d'investigació, ' Sports Illustrated' destapa també un cas de violència masclista dins dels Mavericks. En aquest cas el protagonista és Earl K. Sneed , periodista que va arribar a la franquícia l'any 2010 i que continuava treballant en els Mavs fins fa res, tot i haver-se declarat culpable d'un cas de violència domèstica i malgrat colpejar després una companya de feina amb qui mantenia una relació.

La NBA seguirà la investigació

La NBA ha publicat un comunicat oficial en què confirma que està al corrent del que ha passat i assegura que seguirà de prop la investigació, ja que les acusacions descriuen un comportament inacceptable.