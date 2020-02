Cada dia és diumenge a Can Mirotic

Nikola Mirotic té molt clar per què el va fitxar el Barça. Una cistella seva a quatre dècimes del final va permetre que l’equip blaugrana s’embutxaqués la victòria a la pista del CSKA de Moscou (80-82). El vigent campió de l’Eurolliga va ser capaç de recuperar un desavantatge de nou punts i d’arribar al tram decisiu amb el marcador empatat, però no va saber aturar una última acció espectacular de l’aler pivot montenegrí, que s’ha acostumat a decidir els partits igualats amb una naturalitat imponent. L’estrella del nou projecte culer va acabar amb 23 punts i 8 rebots. Però la millor dada no són les estadístiques, sinó la sensació que apareixerà sempre que faci falta.

El triomf del Barça té una gran importància classificatòria perquè permet que obri una escletxa de tres victòries amb l’equip rus. El conjunt català té els dos peus als quarts de final de l’Eurolliga. Mirotic no va ser l’únic heroi d’una tarda que va posar a prova la competitivitat dels homes entrenats per Svetislav Pesic. Brandon Davies (16 punts i 7 rebots), que en tota la temporada tan sols havia anotat un triple a la competició europea, va convertir els quatre llançaments des de més enllà de la línia de 6,75 metres que va intentar. A més, Cory Higgins va sumar 17 punts i va castigar amb 8 faltes personals els defensors del CSKA de Moscou. L’aportació estadística de Kyle Kuric i Ádám Hanga no va ser brillant, però la seva incidència en el desenllaç final va ser de gran utilitat.

“Hem jugat contra un gran equip, un rival molt complet. A la segona part del partit hem canviat la nostra defensa i hem sabut aturar millor les seves penetracions. El rebot defensiu ens ha donat confiança”, va analitzar Pesic. El tècnic serbi va elogiar la sang freda de Mirotic. “És un jugador que sap controlar les emocions i utilitzar el talent”, va opinar. El vigent campió de l’Eurolliga és un rival atípic, tant per la confecció de la seva plantilla com per l’estil de joc que imposa Dimitris Itoudis. L’equip rus disposa de molts jugadors capaços de generar situacions interessants d’avantatge en atac i d’intercanviar posicions en defensa. Pesic, que va tenir la baixa de Thomas Heurtel, va intentar introduir Pau Ribas en la rotació exterior i va accentuar el protagonisme de Higgins.

Un desenllaç èpic a Moscou

Conscient de la importància del partit, el Barça va començar la tarda amb molta concentració. L’equip blaugrana va aconseguir una diferència de nou punts al Megasport Arena de Moscou (9-18), on el rival rus es va veure obligat a millorar la pressió defensiva per reconduir la situació. El CSKA va capgirar les coses i es va apoderar del ritme de joc (36-29). La millor notícia per al conjunt culer va ser la punteria des de la línia de 6,75 metres. Els set triples que va anotar durant els primers vint minuts li va permetre arribar al descans amb el partit obert (40-37). “Durant el segon quart hem millorat la nostra agressivitat en defensa per provocar les seves pèrdues de pilota i hem controlat el joc interior”, va analitzar Itoudis.

Els inesperats triples de Davies (4/4) van ser una benedicció per a l’equilibri ofensiu del Barça. La segona part va posar a prova la consistència d’un equip que va tenir problemes per limitar l’aportació ofensiva de Nikita Kurbanov. El CSKA va aprofitar els seus punts per obtenir una diferència de quatre punts a pocs minuts del final (72-68). Però la reacció visitant va ser molt sòlida i un parcial de 0-8 va recol·locar els dos equips (72-76). Una recuperació defensiva de Delaney i Davies i dos tirs lliures anotats pel pivot van fer creure al conjunt blaugrana que tenia la victòria assegurada (77-80), però Mike James va anotar un triple que va empatar el resultat a 5,4 segons del final.

La jugada dissenyada per Pesic va saber aïllar Mirotic i, quan l’aler pivot va rebre la pilota, va saber gestionar la situació amb una tranquil·litat inversemblant per a la resta de jugadors. Va anotar la cistella decisiva a quatre dècimes de la botzina final.

651x366 Fulletó del partit / @ManelAlias Fulletó del partit / @ManelAlias