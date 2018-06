El noi de 12 anys que va superar un TDAH jugant a bàsquet

Aitor Santolaria és un noi de 12 anys amb un trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH). Quan era més petit va tenir problemes per fer amics, però el bàsquet li va permetre integrar-se en un col·lectiu. En acabar la primària l'equip amb el qual jugava va haver d'abandonar la lliga escolar i els nois necessitaven federar-se per seguir competint. En no existir cap club de bàsquet a la Llagosta, els familiars dels nois van decidir crear la seva pròpia entitat posant els diners de la seva butxaca.

La presidenta d'aquest nou CB La Llagosta és María José García, la mare de l'Aitor, que va aconseguir que l'últim club de bàsquet que havia tingut el municipi li cedís tot el material que encara conservava. Una altra de les mares fa les tasques de secretària. Aquestes emprenedores han organitzat durant els últims mesos diferents actes, com el Basketday, per donar a conèixer el club i aconseguir recursos econòmics.

Aquest projecte ha sigut el guanyador de la beca Vamos, una iniciativa del Consell Superior d'Esports (CSD) que compta amb la col·laboració de Cola Cao i que repartirà 300.000 euros per fer realitat els somnis esportius que inspiren altres joves a fer esport. Els impulsors d'aquest projecte rebran dijous el guardó en un acte que comptarà amb la presència de José Manuel Calderón, jugador dels Cleveland Cavaliers. Els ambaixadors del projecte són Saúl Craviotto i Mireia Belmonte.