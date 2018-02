Els jugadors de bàsquet anuncien una vaga que amenaça la Copa del Rei

L'Associació de Clubs de Bàsquet (ACB) i el sindicat de jugadors (ABP) han trencat aquest dijous les negociacions per a la renovació del conveni col·lectiu després d'una reunió de cinc hores a la seu del Consell Superior d'Esports (CSD). Els jugadors convocaran una vaga i estudien fer-la coincidir amb la Copa del Rei, prevista per a la setmana que ve a Las Palmas.

José Ramón Lete, president del CSD, ha dirigit la reunió. Per part de l'ABP hi han acudit Alfonso Reyes , Rafa Jofresa i Marc Aloma . P er part de l'ACB, Esther Queraltó ( secretària general ) , Domingo Nieto ( assessor), Óscar Gómez ( director de competició ) , Berdi Pérez ( CB Gran Canària ) , Jordi Martí (Joventut de Badalona ) , Ángel Bordes ( Unicaja ) , José Javier Jiménez ( CB Fuenlabrada ) , Esteban Gallego i José Puentes ( València Basket ) i José Luis Mateo ( Obradoiro CAB ) .

"Tot i l'esforç que hem fet, s'han trencat les negociacions", ha lamentat Esther Queraltó, secretària general de l'ACB. Els diferents punts de vista sobre el fons social han estat el principal escull de les negociacions.

Rafa Jofresa va denunciar fa uns dies a l'ARA la situació actual. "Abans hi havia més jugadors que estàvem al primer equip i veníem del planter, tant al Barça com a la Penya. La rivalitat, per tant, s’anava cuinant a les categories inferiors, on ja t’anaves enfrontant. Els jugadors s’identificaven més amb els seus equips i els aficionats coneixien perfectament els rivals perquè els jugadors es mantenien molts anys al mateix equip. Ara tot això s’ha perdut", va dir el secretari general de l'ABP.