Els accionistes de la Penya voten no dissoldre la societat

Els accionistes del Joventut de Badalona han votat aquest dijous no dissoldre la societat. El 99,97% dels propietaris presents a la junta general extraordinària han apostat per no liquidar l'entitat.

Abans de la votació Juanan Morales, president del club verd-i-negre, ha presentat una fotografia de quina és la situació actual del club a la junta general extraordinària d’accionistes que es farà al Palau Olímpic. L'acte ha començat amb 25 minuts de retard per la massiva presència d'accionistes, que han necessitat temps per acreditar-se.

"Ens veiem capacitats per treure la situació endavant si els compromisos signats es compleixen. La Penya no té un problema econòmic, té un problema de tresoreria perquè no ha rebut ingressos que tenia compromesos", ha exposat Morales.

Morales ha admès que el club deu dues mensualitats als seus treballadors, però que està al dia de la majoria de pagaments. "Les possibilitats per sortir endavant són el desbloqueig de la subvenció. Estem treballant per a l'obtenció d'un aval i un grup de socis [liderat per Carles Sagués] ha posat en marxa una iniciativa per buscar els diners. Una altra opció és el cobrament de les factures que deu l'Ajuntament i l'avançament de les restants. Estem tancant el tancament de nous patrocinis. A més, estem mantenint converses amb tres inversors, que demanen el control del club. La línia vermella és el manteniment del model de planter i mantenir el club a Badalona. CRec que aquesta hauria de ser l'última alternativa", ha analitzat.

540x306 Juanan Morales, durant la junta general / @ARAAlexGozalbo Juanan Morales, durant la junta general / @ARAAlexGozalbo

"El deutes que tenim són els que ja vam explicar", ha afegit. "Quan la gent se m'apropa i em diu 'què necessites?'. Contesto: 'diners'", ha reconegut.

"Tot i haver presentat les factures, el club encara no ha rebut cap euro del contracte amb l'Ajuntament. El consistori al·lega que hi ha un deute que ho impedeix", ha dit Morales, que ha llegit un informe sobre els fets que han portat el club a la situació actual.

Morales també ha analitzat el conveni amb la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet. "Les subvencions que hem rebut sempre s'han ajustat a la llei i han estat perfectament justificades. És falsa l'afirmació que la Penya ha rebut diners sense control. El que sí que hi ha és diferències de criteri. No entenc l'ombra de sospita que s'estén sobre la Penya", ha explicat el president, que ha recordat que aquesta temporada no han rebut diners de la fundació.

"La quota que paguen els jugadors del bàsquet base no cobreix el seu cost. Aquestes despeses les sosté la SAD i estem orgullosos que això sigui així. No és cert que els ingressos que van a la SAD siguin per al primer equip", ha recordat.

"La generació d'ingressos ha millorat gràcies al 'tiqueting' i a l'explotació del Palau Olímpic i dels seus locals", ha analitzat. "La missió d'aquesta junta no és assenyalar culpables. Els clubs que són poderosos no ho són pel que generen i això és una realitat. La Penya està al mateix nivell d'ingressos que la mitjana dels clubs ACB", ha recordat el basc.

Què passaria si el Divina Seguros Joventut baixa a la LEB Or? "Estem treballant per mantenir la categoria, però tenim un pla de contenció per si es produeix el descens. El deute de l'IBI, l'acord amb Hisenda i els costos del Palau Olímpic no canviarien i, per tant, hauríem d'anar a parlar amb Hisenda i amb l'Ajuntament", ha avançat Morales.

Proposta mancomunada

"Que un grup de socis avalés de manera mancomunada els diners que necessita el club seria una bona manera. Si 400 persones avalem 1.500 euros arribaríem a la quantitat que es necessita", ha avançat el soci Carles Sagués, que ha rebut els aplaudiments dels assistents.