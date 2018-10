El partit entre el Breogán i la Penya es jugarà el 24 d'octubre

Després que el partit entre el Cafés Candelas Breogán i el Divina Seguros Joventut s’hagués de suspendre arran de la impossibilitat de solucionar els problemes per visualitzar el marcador, el rellotge i la possessió de 24 segons, el jutge únic del Comitè de Competició de l’ACB ha decidit fixar una nova data: el 24 d'octubre a les 20.30 hores.

El Breogán, que diumenge va demanar disculpes per mitjà del seu president, s'haurà de fer càrrec de les despeses d'arbitratge i del desplaçament de la Penya. L’equip gallec no podrà utilitzar els jugadors que no hi va inscriure. És el cas dels lesionats Henk Norel i Salva Arco, així com el de Jerome Jordan, acabat de fitxar.