El planter, una atípica escala a l’elit

El Femení Sant Adrià és un club atípic que entén el bàsquet d’una manera diferent. Aquest cap de setmana ha ajornat els seus partits perquè les jugadores de les categories inferiors puguin viatjar a Saragossa i donar suport al primer equip, que s’estrena a la Copa de la Reina. La relació entre el conjunt que competeix a la Lliga Femenina i les joves del planter és un exemple de la manera d’involucrar tothom en el mateix projecte. “Les jugadores de la base s’han implicat en tots els partits que hem jugat com a locals, i aprofitant l’avinentesa que Saragossa queda a prop volíem oferir l’oportunitat de donar suport a l’equip. Vam intentar ajornar els 15 partits del club i ho vam aconseguir en tots menys un, en què no va ser possible trobar una data alternativa. Mobilitzarem unes 140 persones”, explica a l’ARA Pepe Aneas, el president del club.

La participació de l’Snatt’s Femení Sant Adrià en la Copa de la Reina és una anomalia. “És un regal inesperat. Estem molt contents. Quan va començar la temporada teníem l’objectiu de competir a la categoria amb un equip jove que en un 70% és el mateix que va ascendir l’any passat. Vam reforçar la plantilla amb jugadores joves. L’única que se surt d’aquesta línia és Andrea Riley, que va arribar a l’últim moment. Sumar nou victòries a aquestes altures de la temporada no entrava en els nostres plans. La Copa de la Reina ens donarà visibilitat i reconeixement a la nostra feina”, assegura. El seu primer rival serà l’amfitrió, el Mann Filter (20.45 hores, Esport3.cat).

El club està farcit d’històries precioses, com la d’Helena López i Laura Peña, dues jugadores que han passat per totes les categories, des de minibàsquet fins a la Lliga Femenina, on estan fent una temporada sorprenent. “Crec que la clau és tenir un grup compromès, que s’implica i sent el projecte com a seu. Mantenir la base de l’any passat va ser un encert i les jugadores que han arribat han entès l’esperit del grup. L’entrenador ja coneixia la casa i ha aconseguit potenciar aquesta dinàmica. Aquí tothom sent els colors”, diu sense falses artificialitats.

El Femení Sant Adrià és un dels grans exponents estatals del treball amb les jugadores del planter. “Considerem l’equip sènior una conseqüència de la feina que fas abans. Intentem que la tasca que es fa des de mini sigui de molta qualitat. Hi posem bons entrenadors i bones eines. Es tracta de posar els màxims recursos possibles a la formació perquè les famílies ho valoren molt. Acumulem 36 anys fent les coses de la mateixa manera, però potser ara hem aconseguit cridar més l’atenció. Els últims 5 o 6 anys els resultats estan sent bons i ara tothom vol jugar aquí. Intentem que les noies hi estiguin a gust, que és la manera de fidelitzar-les”, assegura Aneas, que fa uns dies va recollir a València el premi de la revista Gigantes del Basket al millor treball de planter.

El club també competirà a Saragossa amb el seu equip infantil, que disputarà la Minicopa. Els dos conjunts van fer el desplaçament junts, sense diferències de tracte. La capitana de les noies, Deva Bermejo, és la germana d’Álex Bermejo, el davanter de moda al filial de l’Espanyol. El Bàsquet Femení Sant Adrià està farcit de situacions que serien impensables en qualsevol altre club. El tècnic, per exemple, compagina la banqueta del primer equip amb la d’un infantil de primer any. “A escala estructural el club té clar que la jugadora és el centre de tot l’engranatge. Queda molt bé dir-ho, però ho porten a la pràctica”, analitza Fabián Téllez.

Després d’una temporada tan exitosa, mantenir les jugadores no serà fàcil. “El 50% o el 60% de les nostres júniors se’n van als Estats Units. Tenir un equip a la Lliga Femenina pot comportar que ara s’ho repensin més i vegin que tenen una sortida a l’elit. Suposo que l’any que ve serà complicat mantenir algunes jugadores, però jugarem les nostres cartes”, avança Aneas.

Partida econòmica bloquejada

El gran repte del club de Sant Adrià de Besòs és aconseguir mantenir la presència del primer equip a la Lliga Femenina amb un equilibri pressupostari. “La situació econòmica és complicada. El tema polític ens ha afectat perquè hem tingut una partida econòmica bloquejada durant mesos. Ara sembla que hem solucionat el tema i estem completant els últims tràmits per justificar els pagaments. La Diputació de Barcelona, a més, no ajuda els clubs i això és un greuge comparatiu amb la resta d’equips de Catalunya. Es margina l’esport que té un nombre de llicències femenines més gran”, alerta Aneas.