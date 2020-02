Un pòquer per aspirar a tot

"Quan construeixes un equip primer busques un base i un pivot. Si no, no pots jugar". Svetislav Pesic té molt clars els ingredients per cuinar un bon projecte, però aquesta temporada ha matisat les seves creences i aposta per un joc més versàtil. La riquesa de la plantilla del Barça ha obligat l'entrenador serbi a reinventar-se. El pal de paller del projecte és un aler pivot, Nikola Mirotic. La resta de rols van canviant segons el rival i el moment del partit. La qualitat és tan gran que el conjunt blaugrana ha aconseguit col·locar quatre jugadors entre els 50 esportistes que l'Eurolliga proposa per ser escollits dins el millor equip de la dècada. Thomas Heurtel, Cory Higgins i Ante Tomic acompanyen Mirotic en una llista en què també apareixen exculers il·lustres com Joan Carles Navarro i Pete Mickeal, a més de jugadors que, tot i haver vestit la samarreta blaugrana, han destacat més en altres clubs com Kostas Papanikolaou, Stratos Perperoglou, Tyrese Rice i Ioannis Bourousis. Les votacions, que es tancaran el 17 de febrer, estan encapçalades per Dimitris Diamantidis, Vassilis Spanoulis, Nando de Colo i Kyle Hines.

"Tenim un equip amb un gran talent i anotar punts no és un problema", presumeix Pesic, que posa l'accent en la feina al darrere. "Si en defensa els cinc jugadors no estan implicats i concentrats, no pots competir contra els grans equips de la competició". La inversió realitzada als despatxos es veu reflectida a la pista. El Barça lidera en solitari la Lliga Endesa i comparteix la segona posició de l'Eurolliga amb el Reial Madrid, el seu gran botxí de les últimes temporades. "Tot l'equip va fer una gran feina a València per remuntar un desavantatge de 16 punts. No vam acotar el cap i vam continuar confiant que podíem tirar endavant el partit. Aquest és el caràcter que ens ha de permetre construir més coses i confiar més en les nostres possibilitats. Ha de ser una lliçó", opina Mirotic.

"A València no vam començar el partit com volíem i no vam saber evitar ni els seus llançaments de tres punts ni els seus rebots ofensius. Ells van jugar amb agressivitat en atac. Quan vam entendre que havíem de tancar el rebot per tenir opcions de guanyar, la situació va canviar. La nostra confiança va canviar", analitza Pesic. El vestidor blaugrana té clara la importància d'acabar la temporada regular entre els quatre primers classificats. "La nostra defensa és clau. A València vam perdre el control del partit durant el tercer període, però la victòria va ser important per impulsar la trajectòria de l'equip. Anem segons i el triomf ens permet fer un pas més per acabar entre els quatre primers, que és el nostre objectiu", assegura Ádám Hanga.

El Milà, rival al Palau

Després de la victòria de dimecres contra el València Basket, el Barça rep aquest divendres (21 hores, DAZN) l'EX Armani Echange de Milà. L'equip entrenat per Ettore Messina, que ha perdut quatre dels cinc últims partits a l’Eurolliga, va aconseguir la victòria en el partit de la primera volta contra el conjunt català (83-70). Els homes entrenats per Pesic completaran la setmana visitant l’Herbalife Gran Canària diumenge. Després arribarà la Copa del Rei de Màlaga, un trofeu que des del club es veu com la primera gran prova de foc per valorar el nivell competitiu de l'equip.