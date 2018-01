Confiança i tranquil·litat: la recepta de la Penya per guanyar a Bilbao

El Divina Seguros Joventut visita aquest diumenge (12.30 hores, Multideporte) la pista del RETABet Bilbao Basket. Si perd, la Penya tancarà la 16a jornada de la Lliga Endesa en posicions de descens. L'equip verd-i-negre necessita allunyar-se de les males sensacions dels últims tres partits contra el San Pablo Burgos, el València Basket i el Reial Madrid.

"El més important és que l’equip està unit, entrenem units i juguem units, parlem les coses i fem autocrítica per millorar, això és un procés. Quan les coses no surten bé, afecta i ens hem de donar suport entre nosaltres. És bàsic relativitzar ja que les ratxes dolentes són una possibilitat durant una temporada, ara la nostra responsabilitat és millorar el rendiment", analitza Diego Ocampo, entrenador de la Penya.

El RETABet Bilbao Basket, que ha canviat d'entrenador, tan sols suma un triomf més que l'equip verd-i-negre. "Per a ells és un partit clau i jugaran amb molta pressió a la pista, haurem d’estar concentrats i jugar com sabem, i per fer-ho hem d’estar tranquils i centrar-nos en jugar bé a bàsquet, en fer un bon bloqueig o una bona lectura. Ens hem de centrar en el present, en què cadascú doni el millor i en jugar amb confiança i tranquil·litat", argumenta Ocampo.

El tècnic de la Penya té el dubte de Xabi López-Arostegui, que ha patit un esquinç de grau 2 al turmell esquerre en l'últim entrenament. "Sense jugar l’Eurocup físicament estaran més frescos, a casa a més es fan forts. Nosaltres hi hem d’anar amb la intenció de guanyar i sense dubtes, tenim opcions de guanyar però hem de ser realistes i saber que tindrem un partit difícil i haurem de saber patir, però hem d’anar amb ambició i amb ganes de guanyar. [En altres partits] ens hem precipitat i no hem sabut controlar el marcador, no ens hem de posar aquesta pressió", diu l'aler.