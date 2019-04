La reacció passa per la defensa i la mentalitat

El Barça Lassa de bàsquet haurà de mostrar aquest divendres (19.15 hores, Movistar+) a Istanbul, davant l'Anadolu Efes, una cara molt diferent a la del primer partit (75-68) per igualar el 'play-off' de quarts de l'Eurolliga i poder decidir la classificació per a la 'final four' al Palau Blaugrana la setmana que ve. El tècnic del conjunt blaugrana, Svetislav Pesic, va lamentar després del primer partit la mala defensa dels seus jugadors, que van desconnectar-se en camp propi durant el primer quart (26-15).

Als blaugranes, a més de defensa, els va faltar determinació en atac quan van igualar el marcador a la segona part i van tenir opcions d'aconseguir la victòria i trencar el factor pista del rival. L'equip necessita més bàsquet i més intensitat. Per capgirar la dinàmica podria comptar amb el pivot Kevin Séraphin, que hauria de sumar en tasques defensives per aturar Bryant Dunston, un dels jugadors determinants en el triomf de l'Anadolu Efes juntament amb el base serbi Vasilije Micic (21 punts).

Pesic ha reconegut aquesta tarda que l'ex-NBA francès ha entrenat "bé" durant els últims dies i que prendrà una decisió sobre la seva participació en el partit de demà després de l'entrenament d'aquest tarda, en funció de si "es ressent o no" del genoll. El Barça no pot repetir un altre primer quart com el de la jornada de dimecres i haurà d'estar més encertat en atac per mantenir les opcions de superar l'eliminatòria.

Un atac gris

En el primer xoc contra els turcs, els blaugranes només van sumar sis triples de 23 intents i el seu pèssim percentatge d'encert en els tirs de dos (21 de 44) va deixar en anecdòtica la seva superioritat en el rebot, amb 15 captures ofensives. Hi va haver fases del partit, quan l'equip va estar fort en la seva zona i agressiu sobre la primera línia de l'atac turc, que el Barça va donar mostres de poder canviar el signe del partit.

Chris Singleton només va sumar una cistella en joc de vuit llançaments i Ante Tomic va patir molt amb la marca de Dunston. El que hauria de ser un complement de l'equip, Roland Smits, va acabar sent un dels millors arguments de la plantilla. El Barça Lassa haurà de recuperar el seu joc coral, afinar la punteria des dels 6,75 i mossegar molt més en defensa si no vol afrontar el repte de guanyar tres partits seguits, l'últim a Istanbul, per ser en la 'final four'.