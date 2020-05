Portar les botes des de casa, mascaretes i instruccions al telèfon: així serà el retorn dels entrenaments al futbol

Els equips de futbol professional es preparen pel retorn dels entrenaments, malgrat els dubtes dels futbolistes sobre el protocol per afrontar aquesta nova fase. Aquest dimecres, els jugadors del Barça i l'Espanyol s'haurien de fer els tests a les ciutats esportives dels dos clubs catalans. I aquest divendres podrien començar els entrenaments, de moment individuals. "Si els plans no es compleixen caldrà exigir que es faci. Si un futbolista veu que no es compleixen les mesures de seguretat, caldria demanar als futbolistes que es quedin a casa" ha explicat el secretari de l'AFE, Diego Rivas.

Aquest dilluns han començat les revisions a les instal·lacions dels clubs i els primers tests es faran entre dimarts i dimecres. A diferents estadis i ciutats esportives ja s'han vist equips per desinfectar-ho tot, mentre que en el món del bàsquet, el retorn a la feina tardarà més. El Barça de bàsquet ha informat que els jugadors segueixen amb el pla establert de treball a casa, sortint a córrer de casa puntualment. Barça i Penya esperen poder fer els tests la propera setmana, ja que amb el canvi de format de la Lliga Endensa, els queda el plaly-off final pel títol. El Bàsquet Manresa en canvi, ja ha donat la temporada per acabada.

El Barça podria tornar a la feina divendres

Tot i els dubtes dels futbolistes doncs, els entrenaments s'acosten. El Barça, per exemple, espera que aquest dimecres sigui el dia dels tests a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Els responsables de la Lliga visiten avui aquesta instal·lació, que serà desinfectada demà dimarts per assegurar els tests de dimecres: els jugadors arribaran amb el cotxe (amb una hora assignada) i es faran la prova sense baixar del vehicle. Els resultats haurien d'arribar en 48 hores i, si no hi ha cap problema, com molts positius, divendres arribarien els primers entrenaments individuals. Al cap de 15 dies seria el torn dels primers entrenaments en petits grups. Per anar preparant-se, els dos jugadors del Barça que no han passat el confinament a Barcelona ja han tornat. Martin Braithwaite, qui era a Madrid, i Frenkie De Jong, qui ha aterrat avui provinent d'Amsterdam.

Els inspectors arriben a l'Espanyol dimarts

A l'Espanyol, els inspectors de la Lliga visitaran aquest dimarts les instal·lacions de la Ciutat Esportiva Dani Jarque per comprovar que compleix tots els requisits de cara a la tornada als entrenaments. Els responsables examinaran els accessos, els vestidors, el camp i la resta d'espais destinats a la feina del primer equip blanc-i-blau. Un cop les instal·lacions tinguin el vistiplau dels inspectors, dimecres els futbolistes s'hauran de sotmetre als tests per comprovar si estan contagiats de covid-19.

El Girona, per la seva banda, ja ha informat que està preparat per tornar a la feina. Seguint els protocols de la Lliga, avui s'ha revisat el centre d'entrenament de La Vinya i demà, seguint els mateixos protocols, es procedirà a desinfectar aquestes instal·lacions. Dimecres al matí, a La Vinya, es faran els tests de covid-19. Si divendres hi ha resultats, s'iniciaran els entrenaments individuals el mateix dia.

El protocol del retorn

La Lliga ha informat els clubs de com hauria de ser aquest retorn als entrenaments, de moment individuals en la fase 1 i, d'aquí uns 15 dies, en grups petits. En aquestes dues primeres fases els jugadors i el cos tècnic s'allotjaran al seu domicili, amb els familiars i les persones amb les quals vieun habitualment.

Abans dels entrenaments en grup els futbolistes s'exercitaran en solitari, per "arribar a un estat de forma òptim", i quan arribi la fase 2 la nit anterior rebran informació del club amb la feina que han de fer l'endemà i l'horari en el qual han d'arribar a les instal·lacions al seu ordinador, mòbil o tauleta. Les instruccions diuen que hauran d'arribar des del seu domicili, en el seu cotxe i utilitzant sempre el mateix. Només es preveu que entrenin alhora un màxim de sis jugadors per terreny de joc i sempre guardant el doble de la distància de seguretat.

Els futbolistes hauran d'acudir a les instal·lacions amb la roba d'entrenament posada des del seu domicili i portar les seves pròpies botes, i en cas d'haver d'utilitzar el gimnàs només podran fer-ho individualment o amb un altre company, sempre respectant la distància de seguretat.

Els clubs, al final de la sessió, entregaran una bossa biodegradable i tancada amb la roba per a l'entrenament de l'endemà i els jugadors hauran d'utilitzar aquesta mateixa bossa per, en els seus domicilis, guardar l'equipació utilitzada per entrenar-se. L'endemà podran dipositar aquesta bossa en una galleda perquè el personal del club renti la roba feta servir. Des de l'arribada a les instal·lacions fins que comenci l'entrenament, hauran de portar posats guants i mascareta.

Durant aquesta fase s'ha d'evitar, en la mesura del possible, treballar amb un fisioterapeuta, i en cas que d'haver de fer-ho sempre haurà de ser el mateix professional. Un cop acabi l'entrenament els jugadors evitaran estar molt de temps a les instal·lacions, i en cas de presentar algun símptoma avisar immediatament el metge de l'equip i s'aïllaran.

Per seguretat es recomana que no accedeixin al domicili dels jugadors persones amb les quals no convisquin habitualment, ja que es vol "contribuir a erradicar les probabilitats de contagi i infecció entre tots els integrants de les plantilles".

651x366 El Bayern de Munic celebrant un gol / SINA SCHULDT / AFP El Bayern de Munic celebrant un gol / SINA SCHULDT / AFP

10 positius després de 1.1724 tests a la lliga alemanya

A Alemanya, tots els tests als jugadors ja s'han fet. I la Bundesliga ha informat que s'han registrat 10 casos de coronavirus després que es realitzessin 1.724 test entre jugadors, entrenadors, fisioterapeutes i altres persones properes als equips de Primera i Segona. El Colònia va informar divendres passat de tres positius, dos d'ells de jugadors, en la primera sèrie de test realitzats. Però avui, el club ha explicat que en la segona sèrie de tests ja no hi havia hagut cap positiu.

Així, 14 dels 18 clubs de la Bundesliga no haurien tingut positius en la primera sèrie de test. Els clubs alemanys ja fan entrenaments individuals des de fa dies, però encara sense data de retorn de la competició. De fet, avui mateix un club, el Paderborn, ha anunciat el retorn dels entrenaments en grup ja que no tenen casos positius.