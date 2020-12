El futur de Messi i un calendari atapeït marquen el 2021 esportiu

Quan el coronavirus començava a expandir-se per tot el planeta entre finals de febrer i principis de març, pocs s'aventuraven a preveure que les principals competicions esportives d'abast mundial, com l'esperada cita dels Jocs Olímpics, poguessin quedar paralitzades, suspeses o ajornades durant mesos. El 2020, probablement un dels anys més estranys i més tristos de les nostres vides, el món de l'esport tampoc ha pogut esquivar la pandèmia.

Després d'uns mesos atípics, amb confinaments arreu, bona part de la competició va tornar de manera desnaturalitzada a l'estiu. La fase final de la Lliga de Campions a l'agost, sense públic i a partit únic a Lisboa, o la NBA acabant de manera urgent la competició a la bombolla d'Orlando, així com els mundials de butxaca de MotoGP o Fórmula 1, són alguns dels exemples de l'esport en temps de covid-19. Amb tot, el calendari del 2021 s'ha comprimit, sovint pensant més en els interessos del negoci que suposa la indústria esportiva que no pas en els mateixos esportistes. A continuació fem un recull dels principals esdeveniments que marcaran l'agenda esportiva del 2021, l'any en què intentarem anar escombrant el coronavirus del nostre dia a dia.

El Barça serà dels equips més matiners a posar-se a la feina aquest inici d'any. La Lliga no s'atura i els blaugranes tenen dos compromisos immediats: diumenge visitaran l'Osca, mentre que dimecres aniran a Bilbao a jugar contra l'Athletic Club un partit corresponent a la segona jornada del campionat, però que va ser ajornat perquè els blaugranes van acabar el curs passat més tard per la disputa de la fase final de la Champions. El diumenge 13 l'equip disputarà les semifinals de la Supercopa d'Espanya contra la Reial Societat a Còrdova, mentre que la final serà el diumenge 17 a Sevilla. Poc després, si la situació de la pandèmia no ho impedeix, el 24 de gener se celebraran les eleccions a la presidència del Barça.

651x366 Leo Messi, a les grades del Camp Nou. / Alex Caparros / Getty Image Leo Messi, a les grades del Camp Nou. / Alex Caparros / Getty Image

El nou president blaugrana tindrà el repte de gestionar el desenllaç d'un Leo Messi que acaba contracte i que ha dit que no decidirà el seu futur fins a final de curs, i assegurar la viabilitat econòmica d'un club en números vermells. Qui sigui el més votat el 24 de gener ja haurà pres possessió del càrrec quan el 16 de febrer l'equip rebi el PSG en l'anada dels vuitens de la Champions (la tornada serà el 10 de març). La final de la Lliga de Campions està prevista per al 29 de maig a l'Atatürk Olimpiyat Stadyumu d'Istanbul (Turquia). Tres dies abans, els finalistes de l'Europa League s'hauran disputat el títol a l'Arena Gdansk (Polònia). En futbol femení, la final de la Women's Champions League es jugarà el 16 de maig a l'estadi Gamla Ullevi de Göteborg (Suècia).

Pel que fa a la Copa del Rei, està previst que la Cartuja de Sevilla aculli el 4 d'abril la que encara està pendent de disputar del curs passat entre la Reial Societat i l'Athletic Club, mentre que el dia 18 es jugaria al mateix estadi la corresponent a aquesta temporada. L'ajornament de la final entre la Reial i l'Athletic s'explica per la voluntat dels dos clubs de poder comptar amb les seves aficions en aquest derbi decisiu per un títol. Encara no hi ha una data fixada per al retorn progressiu del públic als estadis a l'Estat, una decisió que depèn del govern espanyol, que ha dit que "estudiarà" aquesta possibilitat a mitjans de gener. En alguns països com a Anglaterra es va permetre el retorn de fins a 2.000 aficionats als estadis a principis de desembre, però el desenvolupament desfavorable de la pandèmia els ha obligat a fer marxa enrere.

651x366 El trofeu de la Lliga de Campions abans d’un sorteig de la competició europea. / ERIC GAILLARD / REUTERS El trofeu de la Lliga de Campions abans d’un sorteig de la competició europea. / ERIC GAILLARD / REUTERS

El Dakar obre l'any poliesportiu

En la plana poliesportiva, el Ral·li Dakar encetarà el 2021 amb la dura competició del món del motor que es disputa entre el 3 i el 15 de gener a l'Aràbia Saudita. També serà especialment matiner el mundial masculí d'handbol: la cita tindrà lloc a Egipte del 13 al 31 de gener. El mundial femení de la mateixa disciplina, en canvi, no es disputarà fins a finals d'any, entre el 2 i el 19 de desembre a l'estat espanyol, que organitza aquesta cita per primera vegada. En l'apartat de clubs, la final four de la Champions d'handbol es jugarà a Colònia el segon cap de setmana de juny, sis mesos després de l'última, celebrada fa només uns dies.

El plat fort del febrer serà la Super Bowl, un dels espectacles esportius que més seguidors mouen als Estats Units (i un esdeveniment seguit arreu del planeta). La cita tindrà lloc a Tampa (Florida) el dia 7. Quatre dies després, una mica més a prop de casa nostra, a Madrid, es disputarà la final de la Copa del Rei de bàsquet entre l'11 i el 14 de febrer. Al març, l'olor de benzina prendrà protagonisme amb el tret de sortida dels Mundials de Fórmula 1, amb la disputa del GP d'Austràlia el dia 21, i de MotoGP, que arrencarà una setmana després amb el GP de Qatar. Al març també es disputarà, entre el 22 i el 28, la Volta a Catalunya de ciclisme, que espera poder celebrar el seu centenari.

Al maig, a banda del desenllaç de molts campionats nacionals com les lligues de futbol o de bàsquet i de la celebració de la final de la Champions, es disputarà també la final four de l'Eurolliga de bàsquet, títol amb què somia el Barça de Jasikevicius, Mirotic, Calathes i companyia. Durant aquest mes, entre els dies 8 i 30, se celebrarà també el Giro d'Itàlia. Al juny serà el torn per a la disputa de l'Eurobàsquet femení a València, entre els dies 17 i 27. Entre l'11 de juny i l'11 de juliol se celebrarà l'Eurocopa de futbol que s'hauria d'haver disputat l'estiu passat. De moment, es manté el format multiseu amb 12 països diferents implicats, però l'evolució del coronavirus podria fer canviar aquesta previsió. Paral·lelament, durant les mateixes dates, també es jugarà la Copa Amèrica.

La gran cita: Tòquio 2021

Amb permís de les competicions de clubs, la cita per excel·lència d'aquest 2021 seran els Jocs Olímpics de Tòquio, que s'haurien d'haver disputat l'estiu passat. La previsió és que es pugui viure aquesta festa de l'esport de màxim nivell del 23 de juliol al 8 d'agost. Abans, entre el 26 de juny i el 18 de juliol (i amb el risc de trepitjar-se amb les mesures preventives dels Jocs), també està previst que se celebri el Tour de França. El 22 de juliol també és la data màxima fixada per al final de la NBA. Entre el 4 d'agost i el 5 de setembre se celebrarà la Vuelta a Espanya. Finalment, entre altres cites esportives arreu del planeta, el 7 de novembre tindrà lloc a casa nostra la Marató de Barcelona.