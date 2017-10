El campió d’Europa es juga la credibilitat a Wembley

Alguns entrenadors defensen que després d’una derrota dolorosa, el millor que pot passar és jugar un altre partit ben aviat per poder mostrar una imatge més bona. Després de perdre a Montilivi contra el Girona i de quedar a vuit punts del líder, el Barça, el Reial Madrid té una revàlida avui al vespre al camp del Tottenham (20.45 h, BeIN Sports). Contra un dels rivals més en forma de la Premier League, els blancs buscaran la classificació matemàtica per als vuitens de final i encarrilar, també, el primer lloc del grup H. Per això, els caldrà guanyar a Wembley.

“Els futbolistes saben on juguen. Això es nota”, explicava Zinedine Zidane des de Londres. L’entrenador del Madrid parlava de joc, de tàctica i de forma física. I també de l’estat anímic dels futbolistes. “Si algú es pensa que estem malament anímicament, s’equivoca. Tot al contrari!”, assegurava. Però, malgrat el positivisme, el tècnic francès reconeixia que la situació esportiva que viu l’equip no és l’adequada. “Cal canviar-la i això suposa un repte, però l’afrontem amb la mateixa il·lusió i passió de sempre”.

El Madrid més irregular que s’ha vist a la Lliga ha ofert una cara més bona en les altres competicions. Guanyador de les dues Supercopes, tampoc té problemes a la Champions, on va derrotar el Borussia Dortmund a domicili (1-3) i ho té tot de cara per passar ronda. Només va cedir un empat, precisament, contra el Tottenham al Bernabéu (1-1), a l’última jornada. “El Tottenham i Pochettino estan fent una feina excepcional. Els resultats ho demostren”.

A Wembley haurà de competir sense el lesionat Gareth Bale, que no s’ha recuperat a temps. Però els principals problemes són al darrere: Keylor Navas i Carvajal no van poder viatjar per lesió, a més de Raphael Varane, que va fer-se mal a Girona. L’altre futbolista descartat per problemes físics és el migcampista Kovacevic.

Al davant, el Tottenham, un equip que arriba a la cita europea després de perdre dos partits consecutius a casa: contra el West Ham, a la Copa de la lliga, i el Manchester United, a la Premier. Curiosament, els Spurs mai han sigut capaços de derrotar el Reial Madrid. En cinc partits, només n’han esgarrapat un parell d’empats. “Juguem contra el millor equip del món. Cal ser valents”, deia Pochettino, poc preocupat per les estadístiques i més centrat en el joc.

En la part positiva, l’entrenador argentí destacava el bon record del partit al Bernabéu, on van estar a punt d’aconseguir la victòria. A més a més, l’equip del nord de Londres podrà comptar finalment amb el seu futbolista estrella, el golejador Harry Kane, recuperat dels problemes musculars. El migcampista Dele Ally, un altre dels titulars habituals, també ha entrat a la llista.