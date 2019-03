Arturo Vidal no va fer cap dels tres gols del Barça contra el Rayo Vallecano, però a Xile tots els diaris esportius digitals coincidien en destacar-lo com un dels grans artífex del triomf culer al Camp Nou. Es podria parlar de corporativisme, però no seria just, i menys després de la magnífica actuació que va tenir contra el rival de Vallecas. Arturo, valent i coratjós, va completar un partit magnífic, sobretot en tasques defensives, i fins i tot va presentar candidatura per poder jugar d’inici en el duel de dimecres de Champions contra l’Olympique de Lió.

El dia que Valverde va fer rotacions pensant precisament en el compromís europeu, i amb Rakitic a la banqueta, el tècnic va situar el xilè com a interior dret. Com és habitual en ell, no va brillar en l’aspecte ofensiu, ja que gairebé no va tenir profunditat en atac. Però la seva tasca no era pensant en la porteria rival, sinó en la porteria que defensava Ter Stegen. Fent parella amb Busquets, amb qui s’ajuntava sovint per frenar les sortides del Rayo, va ser un mur gairebé infranquejable. L’única taca del partit va ser un mal control que va originar l’atac visitant que acabaria amb el gol de Raúl de Tomás.

“Ha fet un gran partit, en tots els sentits. Té un cor increïble i sempre està a prop de les àrees, sigui la contrària o la pròpia, perquè té un gran desplegament”, destacava Ernesto Valverde a la sala de premsa. L’entrenador el va posar a l’esquena de Messi, en una banda on també s’incorporava a l’atac Semedo. Per això no va tenir tanta profunditat, però sí que va donar estabilitat defensiva. “Tant ell com Busquets ens han ajudat molt en alguns moments, posant-se de costat i aguantant l’equip quan el Rayo ens pressionava”.

Les estadístiques diuen que Arturo Vidal va fer el seu millor partit com a blaugrana. Va tocar la pilota en 116 ocasions i va completar 91 passades, rècords tant del partit com de la seva etapa al Barça, que va començar aquest estiu provinent del Bayern Munic. A més a més, va recuperar 11 pilotes en els duels directes. Una xifra, la de les recuperacions, que ascendeix fins a 19 si es tenen en compte les pilotes que interceptava sense haver-les de disputar cos a cos amb un rival. D’altra banda, va cometre tres faltes, en va rebre una i va perdre set pilotes -tres per mal control, una de les quals va ser la que va acabar amb gol visitant.

Arturo va jugar els 90 minuts, un fet no gaire habitual, ja que tan sols ha disputat el partit complet en 9 de 37 ocasions aquesta temporada al Barça. Al xilè li va costar guanyar-se la confiança de Valverde i fins al novembre tan sols havia sigut titular en tres partits. A això s’hi va sumar un conflicte per haver fet evident la seva disconformitat amb les decisions del tècnic a través de les xarxes socials.

Superat l’incident, el migcampista va tornar a l’equip per tenir un rendiment de menys a més: ha tingut minuts en els últims dotze partits del Barça, i en set ha sigut titular. Una primera temporada en què, a més, ja porta dos gols.