Messi, Puyol o Xavi, ambaixadors de l'OMS i la FIFA en la lluita contra el coronavirus

Els futbolistes s'han convertit en ambaixadors de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) en una campanya llançada de manera conjunta amb la Federació Internacional de Futbol (FIFA) per lluitar contra el coronavirus. La campanya, batejada amb el lema "Passa el missatge i treu a puntades de peu el coronavirus", compta amb la participació de jugadors com Lionel Messi, Xavi Hernández, Carles Puyol o Samuel Eto'o.

Els vídeos expliquen en cinc claus com evitar el contagi: rentar-se les mans, esternudar cap al colze, no tocar-se la cara, mantenir una distància prudencial amb els altres i tancar-se a casa. Algunes de les altres personalitats que s'han sumat a la campanya són Iker Casillas, Gianluigi Buffon, Carli Lloyd, Samuel Eto'o o Valeri Karpin. "El futbol significa molt per a milers de milions de persones al món, així que tenim clar que hem de demostrar lideratge i solidaritat en aquests dies difícils", ha assenyalat el president de la FIFA, Gianni Infantino, en presentar la campanya al costat del director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La pandèmia "ens dona l'oportunitat de cooperar de manera més pròxima, sabent que el futbol pot arribar a milions de persones", ha assenyalat Tedros, recordant que la FIFA ja ha donat 10 milions de dòlars al fons de l'OMS per finançar la investigació de tractaments contra el Covid-19.