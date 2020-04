El ministeri de Sanitat dona la llum verda per al retorn dels entrenaments al futbol la setmana vinent

El Consell Superior d'Esports (CSD) ha establert que els equips de les lligues professionals d'esports puguin efectuar tests de covid-19 als seus esportistes. El ministeri de Sanitat ha validat aquesta proposta amb l'ordre ministerial SND/344/2020, motiu pel qual els responsables de la Lliga de futbol ja donen per fet que la setmana vinent es veuran els primers entrenaments de futbolistes. Els esportistes, però, dubten d'aquest pla. I diferents clubs s'han manifestat en contra d'una proposta que implicaria que els jugadors s'haurien de concentrar per evitar contagis.

Així, dilluns i dimarts es farien revisions sanitàries dels centres d'entrenaments dels equips de Primera i Segona, per acte seguit, a partir de dimecres, començar a fer els tests als jugadors. Un cop aquests rebin els resultats en 48 hores, si són tots negatius, es començaria a entrenar de forma individual. La Lliga de Futbol Professional, consultada per l'ARA, explica que la seva idea seria que els entrenaments en petits grups tornin a partir del dia 18 de maig.

Els entrenaments de tota la plantilla tornarien el dia 1 de juny i els partits que queden per disputar serien a partir del 5 o el 12 de juny. Com que dins de la fase 2 anunciada pel govern es podrien celebrar actes amb menys de 50 persones en llocs tancats o un terç de l'aforament, o amb menys de 400 persones a l'aire lliure, es donarien les condicions per organitzar partits de futbol i bàsquet a porta tancada. Dins d'aquesta fase es podrien "reobrir campionats professionals amb partits a porta tancada o limitació d'aforament, i es permetria que siguin retransmesos per televisió".