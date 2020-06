L'Espanyol s'enfonsa contra un Llevant que acaricia la permanència (1-3)

L’Espanyol ha tornat a mostrar la seva cara més agra en un entrebanc (derrota, 1-3, contra el Llevant) que frena en sec la positiva evolució que estava protagonitzant des de la represa de la Lliga. En la primera derrota amb Abelardo a l’RCDE Stadium s’ha trobat a faltar l’ànima i l’empenta que havia mostrat en les anteriors jornades, els blanc-i-blaus s’han vist clarament superats per un Llevant a qui només han sabut fer mal en un servei de banda. Somriu el conjunt granota, que ja es veu virtualment salvat, després d’haver doblegat un Espanyol que torna a veure fantasmes.

Avisat pels recents empats contra València i Sevilla, els espanyolistes ja sabien que el conjunt granota, d’assequible, no en tindria res. A diferència del que va passar-li contra Alabès i Getafe, els blanc-i-blaus no han gaudit ni patit cap matinera expulsió. Aquest cop, el que ha arribat ben aviat ha estat el gol de Mayoral, que ha tret les vergonyes de la defensa espanyolista amb una jugada en solitari. El davanter madrileny ha deixat clavat a Cabrera, ha resistit la càrrega de Víctor Sánchez i, amb un rebot afortunat, s’ha desfet també a David López just abans de superar a Diego López, que encara es ressentia d’un cop en la jugada immediatament anterior, on Bardhi ha estat a prop d’obrir la llauna.

El 0-1 ha premiat el talent i les formes d’un Llevant massa còmode per pensar en un mig del camp on s’ha fet l’amo del partit. Amb quatre migcampistes versàtils i de bon peu, el conjunt de Paco López ha anat enfonsant un Espanyol sense idees ni control que ha anat de més a menys. Condicionat per la baixa per sanció de Bernardo, Abelardo no ha dubtat en repetir la fórmula que li va funcionar a Getafe, recol·locant a David López a l’eix de la defensa en detriment de Calero i Naldo. Víctor Sánchez ha ocupat el seu lloc al mig del camp, però amb el de Rubí a l’Espanyol li ha costat molt més sortir amb nitidesa des de darrere.

Amb els blanc-i-blaus patint amb i sense la pilota ha arribat l’empat, com no, a través d’una jugada a pilota aturada. Fent bona la frase que un bon atac és una bona defensa, l’1-1 ha arribat en una jugada fabricada pels dos centrals. Cabrera ha servit amb les mans un potent i col·locat servei de banda al cor de l’àrea, on David López ha pentinat la pilota al fons de la xarxa. Tercer gol del curs del santcugatenc, tots tres amb Abelardo, a qui la pissarra li dona la raó. Des de la seva arribada a l’Espanyol, els blanc-i-blaus un dels conjunts de Primera que més gols marquen en accions a pilota aturada: ja en porten sis en 12 partits de Lliga amb l’asturià.

Embarba no és suficient

L’empat ha tornat a equilibrar les forces en un partit que ha estat a punt de marxar al descans amb avantatge del Llevant. En el tram final del primer temps, Campaña ha culminat amb una rematada de cap una jugada embolicada que ha necessitat de tres intents visitants per acabar veient porteria. L’àrbitre, finalment, ha acabat anul·lant el gol per un fora de joc posicional de Melero, que en la trajectòria de la darrera rematada.

Superat aquest ensurt amb el pas als vestidors, l’Espanyol ha començat millor al segon temps. Aprofitant que el Llevant ha començat a allargar les seves línies, els blanc-i-blaus han donat una passa endavant, gaudint de més minuts de domini. Embarba, força desaparegut durant la primera meitat, ha amenaçat el Llevant amb algunes jugades en solitari pel costat esquerre que, això si, han acabat en res. El madrileny, segurament qui més enyora a Raúl de Tomás, ha trobat a faltar algun soci en atac amb qui combinar en zona de tres quarts.

Per frenar l’embranzida dels d’Abelardo, Paco López ha revitalitzat el Llevant afegint verticalitat i velocitat amb Hernani i Morales. Els dos canvis han tingut un efecte gairebé immediat, ja que només cinc minuts després, Bardhi ha demostrat la seva qualitat amb una gran combinació amb Morales a la frontal de l’àrea que ha finalitzat amb un xut ajustat al pal. Obligat a remar novament contracorrent, l’Espanyol no ha sabut reaccionar. Abelardo ha sacsejat massa tard el partit, però qui ha acabat donant el cop de gràcia ha estat un Llevant que ha sentenciat el duel gràcies a una centrada que Pedrosa, tot sol, ha refusat a la seva pròpia porteria. Una nova estocada per un Espanyol que necessita que Celta i Eibar no facin més greu aquesta derrota.