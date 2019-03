L’Espanyol bat dos rècords per tombar el Valladolid (3-1)

L'Espanyol bat dos rècords per tombar el Valladolid a l'RCDE Stadium (3-1). Borja Iglesias ha fet el gol més ràpid de la història de Cornellà-El Prat, als 17 segons, i Wu Lei ha firmat al segon temps la primera diana d'un jugador xinès a la lliga espanyola. Dues alegries en un partit en què l'equip de Rubi ha sabut reaccionar a temps, i que hauria pogut seguir un guió força diferent si Diego López no hagués aturat un penal a Plano en l'última jugada del descans. Al final, tres punts de tranquil·litat per a un Espanyol que ja suma cinc partits sense conèixer la derrota.

L'inici del partit no l'hauria previst ni el més optimista dels seguidors blanc-i-blaus: paret entre Melendo i Rosales, passada picada del migcampista i resolució amb una vaselina de gran classe de Borja Iglesias, que als 17 segons ha inscrit el seu nom al marcador. Catorzè gol del curs pel Panda, que ha fet la diana més ràpida de la història de Cornellà-El Prat i d'aquesta Lliga. Medrán, també contra el Valladolid, tenia la millor marca fins ara, amb 29 segons. Pràcticament sense temps per pair la primera bufetada, el Valladolid n'ha estat a punt de rebre una altra, però l'ha esquivat un peu providencial de Masip, que ha evitat el que semblava un gol cantat de Darder, que s'havia plantat tot sol davant del porter del Valladolid. L'equip de Rubi encara n'ha tingut una altra al minut 5, una rematada de cap de Wu Lei que no ha trobat porteria.

Un escenari favorable tan aviat ha sorprès l'Espanyol mateix, que havia sortit preparat, tal i com havia advertit Rubi a la prèvia, per afrontar un partit en què la paciència seria clau. A partir de llavors els blanc-i-blaus s'han desinflat. Tot i l'aposta de tarannà clarament creatiu del trivot al mig del camp (Roca, Darder i Melendo), l'Espanyol no ha sabut governar una primera part en què de mica en mica el Valladolid ha anat guanyant pes. Sergio González ha presentat un 5-2-3 en què els carrilers i els davanters han generat un autèntic tap al mig del camp, on l'Espanyol ha perdut la batalla al primer temps.

El Valladolid no ha volgut especular, i després d'avisar amb dues arribades ha trobat l'empat en una jugada desafortunada per als blanc-i-blaus. Guardiola ha aprofitat que David López ha caigut lesionat a la gespa i ha servit una passada des de la dreta a Alcaraz, que ha tingut temps per aixecar el cap i col·locar la pilota allà on ha volgut, ajustada al pal esquerre de la porteria de Diego López. El santcugatenc s'ha queixat del genoll i no ha pogut seguir, un maldecap més per la defensa espanyolista. Un doble cop que ha deixat l'Espanyol estabornit durant la resta de primer temps, quan s'ha mostrat incapaç de fer més mal a un Valladolid ben situat que només ha tremolat amb un nou intent de passada de Melendo al Panda que el gallec no ha sabut resoldre. Just abans del descans, el Valladolid podria haver donat un cop encara més dur a la mandíbula de l'Espanyol amb un innecessari penal de Lluís López sobre Guardiola. El mateix Guardiola ha assumit la responsabilitat, però per fortuna de l'Espanyol, sota pals té un pop capaç d'estirar-se a la base del pal. L'afició de Cornellà-El Prat ha celebrat l'aturada com si fos un gol. N'hi havia per a això per a molt més.

Si el primer gol del partit ha acabat afectant l'equip que l'ha marcat, el penal també ha tingut un efecte perjudicial per a qui l'ha fallat. A la represa l'Espanyol ha sabut refer-se, sortint com havia començat la primera, buscant el gol. L'ha trobat aviat Hermoso en una centrada pentinada per un defensa visitant que el central madrileny ha controlat i ha resolt. Poc abans, Darder l'havia tingut a prop en un xut des de la frontal en una acció en què tenia Hernán tot sol a la dreta. El d'Artà, que ha disposat de diversos intents per marcar, no ha estat encertat de cara a porteria, però en canvi sí que ha estat precís a l'hora d'assistir, ja que ha regalat la passada del tercer gol a un Wu Lei que ha fet història. El davanter asiàtic s'ha convertit en el primer xinès que marca un gol en la història de la Lliga. L'RCDE Stadium ha celebrat la diana cantant el seu nom. En poc més d'un mes, Wu s'ha ficat l'afició blanc-i-blava a la butxaca. Només li faltava marcar, una fita que ja ha aconseguit. L'extrem ha tornat a demostrar que és molt més que una operació comercial. El seu gol, a més, de ben segur que l'hauran seguit un bon grapat de compatriotes, ja que l'horari ha estat força propici. Amb el 3-1 l'Espanyol ha sabut adormir el partit i acabar retenint un triomf que dona molta tranquil·litat.