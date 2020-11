Gassama castiga la relaxació de l'Espanyol (1-1)

Cinc minuts li han sobrat a l'Espanyol a Fuenlabrada, on ha cedit un empat amb regust agredolç (1-1) en un partit que tenien sota control fins al tram final, quan han comès un penal innecessari. Els blanc-i-blaus s'han quedat a les portes de convertir-se en el primer visitant que guanya al Fernando Torres des del març en un partit en què, tot sigui dit, el Fuenlabrada ha disposat de més i millors ocasions. L'Espanyol, relaxat després d'obrir la llauna, no ha sabut rematar els locals quan han pogut i ha acabat veient trencada la seva ratxa de tres victòries consecutives.

Els blanc-i-blaus s'han trobat al Fernando Torres amb un Fuenlabrada que només ha tardat 16 segons a demostrar la seva essència: un equip físic i vertical que obliga a pensar molt ràpid i que exigeix un desgast considerable. En la primera jugada del partit, Gassama ha pentinat una centrada des de la dreta i ha deixat tot sol, dins de l'àrea, a Franchu, que ha superat Diego López amb un xut que ha acabat salvant Cabrera sobre la línia de gol.

Els blanc-i-blaus han tardat a refer-se de l'ensurt inicial i de la poderosa sortida del conjunt de Juan Ramón Sandoval. Els de Vicente Moreno han intentat frenar l'empenta local amb possessions llargues i horitzontals. Gairebé sempre, però, han topat amb un bloc consistent, ple de múscul, que ha caçat la majoria de segones jugades i que ha generat gairebé totes les ocasions clares del primer temps. Gassama, en una rematada de cap tot sol, i Mula, amb una falta llunyana però molt forta, han acabat topant amb un travesser que s'ha aliat amb l'Espanyol.

Els espanyolistes han tingut moltes dificultats per progressar en camp rival. Tot i això, han marxat al descans amb avantatge gràcies a una jugada magistral d'Embarba, que ha imposat la seva qualitat al múscul del Fuenlabrada. L'atacant blanc-i-blau ha tornat als seus orígens, els d'un jugador de barri bregat en clubs madrilenys com el mateix Fuenlabrada i on el menut atacant superava amb destresa i talent la força i l'alçada dels seus adversaris.

Primer s'ha desfet de Diéguez amb un control orientat, després ha trencat la cintura de Juanma trepitjant la pilota i, finalment, ha regalat una excel·lent assistència a De Tomás. La tercera que li cedeix en les últimes tres jornades. També segueix enratxat el punta, que suma set gols aquest curs i quatre jornades consecutives veient porteria. Per sort per als blanc-i-blaus, el VAR s'ha encarregat de rectificar la decisió inicial de l'àrbitre, que havia anul·lat el gol per un fora de joc inexistent de De Tomás.

No sentenciar es paga car

Aquesta i una acció individual de Vargas, que no ha trobat porteria per ben poc, han estat les úniques ocasions de l'Espanyol en un incòmode primer temps en què el resultat ha estat molt millor que les sensacions. El guió del partit ha canviat després de passar pels vestidors. L'Espanyol ha fet un pas endavant i ha guanyat metres amb la pilota als peus, cosa que ha restat força a un Fuenlabrada que, tot i perdre empenta, no ha parat d'intentar-ho. Els madrilenys han amenaçat la porteria de Diego López amb un parell de míssils llunyans de Mula, força perillós en accions a pilota aturada.

L'Espanyol, força sòlid al darrere, no ha aprofitat alguns contraatacs per sentenciar el partit i ho ha acabat pagant car. A cinc minuts pel final, Kanté ha perseguit una passada llarga i ha acabat sent escombrat per Diego López, que no ha trobat pilota i ha comès un penal innecessari. Gassama, l'atacant de Granollers que venia de marcar tres gols contra l'Alcorcón, no ha perdonat aquest cop i ha empatat el partit amb un xut fort i centrat des dels onze metres. Dos punts menys per a un Espanyol que seguirà líder però que ha pogut comprovar el preu de les relaxacions.