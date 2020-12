L’Espanyol s’agrada a Las Gaunas (0-3)

L’Espanyol no perd la pista del Mallorca, a qui manté a només dos punts després d’imposar-se en un partit força còmode al camp del Logronyès (0-3). Amb set jugadors formats al planter espanyolista a l’onze inicial, el conjunt de Vicente Moreno no ha patit per resoldre un partit que ha pogut tancar amb una golejada encara més gran. Ho ha impedit Dani Giménez, que ha frustrat diversos bons intents espanyolistes.

Els blanc-i-blaus, que només han rebut un gol en les últimes quatre jornades, han recuperat la solvència defensiva de què presumien a principis de curs. A Las Gaunas, a més, han obtingut la quarta victòria consecutiva en Lliga, una fita que només havien aconseguit en una ocasió a Segona Divisió. Feia onze anys, des del tram final del curs 2008-09, que l’Espanyol no firmava quatre triomfs seguits. És, per tant, el primer cop que ho assoleix des de l’arribada de Chen Yansheng. Una rutina que l’entitat vol recuperar a Segona per mantenir a Primera el curs vinent.

Gols repartits

A diferència de les anteriors jornades, aquest cop els blanc-i-blaus no han hagut d’esperar al segon temps per deixar el partit vist per a sentència. Superat el primer quart d’hora, De Tomás s’ha demanat una falta a pocs metres del balcó de l’àrea que ha acabat dirigint a l’escaire del pal defensat pel porter amb un xut imparable. Una paràbola perfecta que ha significat la desena diana del curs per al punta madrileny, un dels més actius en atac dels espanyolistes.

Per les seves botes també hi ha passat el segon gol, una gran jugada coral a pocs minuts per al descans que ha acabat amb una precisa centrada d’Óscar Gil perfectament rematada de cap per Darder. Els blanc-i-blaus s'han agradat, i somriuen cada cop que Melamed, De Tomás i Melendo tenen espai per inventar genialitats.

L’Espanyol ha arribat al descans amb bona part de la feina feta contra un rival, el Logronyès, que estava vivint els seus millors minuts quan ha rebut el segon gol. El conjunt local ha arribat a trepitjar l’àrea rival en diverses ocasions, però les seves centrades sempre han topat amb un atent Diego López, que s’ha mostrat força solvent en el joc aeri. Els homes de Vicente Moreno no han volgut donar ales al Logronyès i han anat per feina en un segon temps marcat pel matiner gol inicial de Puado, que ha aprofitat la permissivitat de la defensa local per marcar el tercer.

Tres golejadors diferents que confirmen l’ampli ventall de recursos ofensius dels espanyolistes. La segona part se li ha fet molt llarga, al Logronyès, que ha abaixat els braços, impotent, davant d’un Espanyol que ha sabut controlar el partit fins al final. Una demostració de fermesa abans d'afrontar una última setmana de l'any en què els blanc-i-blaus tenen dos partits clau: la visita a Llagostera a la Copa i un enfrontament davant l'Almeria que pot resultar decisiu per reforçar una plaça d'ascens directe.