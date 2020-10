Melamed es converteix en el botxí del Sabadell (0-1)

El jove i manyós Nico Melamed ha rescatat l’Espanyol amb un gol en el tram final del primer derbi català del curs (0-1). Es tracta d'una derrota dolorosa per al Sabadell, que ha anat de menys a més i que surt reforçat per les sensacions mostrades davant de l'Espanyol, que segueix invicte i sense haver encaixat cap gol en quatre jornades.

A la Nova Creu Alta, que acollia un partit de Lliga set mesos després, s’hi ha viscut un partit amb dues cares. La primera hora de joc ha sigut un setge d’ocasions dels blanc-i-blaus, que han estat a prop de pagar molt cara la seva falta de punteria. Wu Lei, Puado i Vargas, que han generat força maldecaps als arlequinats amb la seva mobilitat, han fallat incomptables i claríssimes rematades que podrien haver deixat el partit sentenciat ben aviat. La majoria, per la banda dreta, on Miguelón i l’argentí han trobat una autopista sense peatge.

Els d’Antonio Hidalgo, que han prioritzat tancar els espais interiors, han comès nombroses pèrdues defensives en camp propi que els han estat a punt de condemnar. A l’àrea rival no han molestat Diego López fins a l'última mitja hora de partit, quan han pogut obrir la llauna amb fins a tres clars avisos. El més perillós, un mal refús del gallec que ha deixat tot sol Guruzeta dins de l’àrea petita. La rematada del davanter ha sortit per sobre del travesser, però ha donat ales al Sabadell, que ha anat de menys a més, aprofitant la impaciència de l’Espanyol, que s’ha anat trencant amb el pas dels minuts.

De Tomás, suplent

Vicente Moreno no ha pogut comptar amb Embarba, per un cop al turmell, ni amb Marc Roca, que ja ha firmat amb el Bayern fins al 2025. Sí que ha pogut fer debutar Keidi Bare, que ha sigut inscrit instants abans del partit i ha entrat en els minuts finals. El tècnic espanyolista ha intentat desequilibrar el partit donant entrada al seu home gol, Raúl de Tomás. Però l’efecte revulsiu no l’ha trobat en el punta madrileny sinó en un altre canvi, el jove Nico Melamed, que amb el seu primer gol en Lliga amb el primer equip s’ha convertit en el botxí del Sabadell.