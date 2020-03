260x366 El descens als inferns de Ronaldinho, enxampat amb un passaport fals / EFE El descens als inferns de Ronaldinho, enxampat amb un passaport fals / EFE

Ronaldinho Gaúcho i el seu germà i representant, Roberto de Assís, van ser detinguts al Paraguai, on l’exjugador del Barça havia de presentar una autobiografia i participar en un acte benèfic, després d’entrar-hi amb passaports falsos d'aquell país. Els dos germans van passar la nit en un hotel sota vigilància policial, en espera de prestar declaració. Un cop ho van fer, van sortir en llibertat sense càrrecs, però no poden abandonar encara el país. Segons la premsa paraguaiana, els dos haurien donat una primera versió a la Policia segons la qual Wilmondes Sousa Lira, un empresari brasiler que els acompanyava i que també va ser detingut, els va donar els passaports “com a regal” un cop van aterrar a Asunción. Els dos haurien mostrat documents brasilers en sortir del seu país, però van entrar al Paraguai amb aquests passaports, per a sorpresa de la Policia, que va reconèixer Ronaldinho a l’aeroport, tot i que no va ser detingut fins unes hores més tard, en un hotel de luxe. Dues dones van ser detingudes en ser les propietàries originals dels passaports falsificats.

El 2018 a Ronaldinho li van confiscar el passaport en el context d’una investigació per haver construït un molí de sucre i un moll en un llac sense permís, i durant la qual es va descobrir que només tenia 6 euros al banc. L’exjugador, doncs, no va pagar la multa per crim medioambiental i va acabar amb el passaport confiscat. El 2019 va arribar a un acord per pagar la multa utilitzant diners que tenia en bancs estrangers. Malgrat aquest cas i un segon en què ha estat acusat de no haver tornat els diners a uns inversors, Ronaldinho ha estat nomenat ambaixador turístic del Brasil pel president Bolsonaro, a qui ha donat suport. Curiosament, els brasilers poden entrar al Paraguai sense passaport, només mostrant un document oficial, però els dos germans portaven aquests passaports falsos. La llei del Paraguai preveu penes de fins a cinc anys per falsificació de documents.

Segons les autoritats del Paraguai, Ronaldinho està col·laborant. De fet, ha acabat fent-se selfies amb policies. Ara bé, continua detingut i podria passar diversos dies en espera de veure com evoluciona el cas. Ronaldinho és ambaixador del Barça i, de fet, el club li està preparant un homenatge.