El desconfinament a l'esport: els equips professionals tornaran als entrenaments el 4 de maig

L'esport professional podria tornar en els pròxims dies, tal com ha admès el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que en roda de premsa ha informat que els entrenaments individuals d'esportistes i de clubs de lligues professionals entrarien en la fase 0 del desconfinament, que arrencarà el dimarts 4 de maig. Aquest anunci obre la porta a la tornada a l'activitat dels pocs esports que no han donat per acabada la temporada, com el futbol i el bàsquet masculí. La Lliga de futbol, de fet, vol fer tests de covid-19 als jugadors de Primera i Segona Divisió aviat per poder intentar tornar a jugar a partits a partir del juny, mentre que el bàsquet masculí vol fer una fase final de la lliga, en format reduït, amb 16 equips. Molts futbolistes, aficionats i alguns clubs, però, s'han posicionat en contra tant dels tests com d'acabar la temporada.

Sánchez, parlant de com afectarà el món de l'esport, ha dit que "es preveu l'obertura de centres d'alt rendiment amb mesures d'higiene i protecció reforçades, i si és possible per torns", dins de la fase 1, que començaria l'11 de maig per a gairebé tots els territoris, excepte per a les illes de La Gomera, La Graciosa, El Hierro i Formentera, que iniciaran aquest període el 4 de maig. També, en aquesta mateixa fase, el president del govern ha anunciat que "es permetrà" l'entrenament normal en lligues professionals, mentre que per a la següent fase, la dos, està prevista la represa de la caça i la pesca esportiva. Aquesta fase seria a partir del 25 de maig.

Si els esportistes individuals podran tornar a la feina a partir del 4 de maig, en els esports d'equip el pla seria que entrenin en petits grups a partir del mateix dia. La Lliga de Futbol Professional, consultada per l'ARA, explica que la seva idea seria que els entrenaments en petits grups tornin a partir del dia 18 de maig.

Els entrenaments de tota la plantilla tornarien el dia 1 de juny i els partits que queden per disputar serien a partir del 5 o el 12 de juny. Com que dins de la fase 2 anunciada pel govern es podrien celebrar actes amb menys de 50 persones en llocs tancats o un terç de l'aforament, o amb menys de 400 persones a l'aire lliure, es donarien les condicions per organitzar partits de futbol i bàsquet a porta tancada. Dins d'aquesta fase es podria "reobrir campionats professionals amb partits a porta tancada o limitació d'aforament, i es permetria que siguin retransmesos per televisió". Els esportistes, però, dubten d'aquest pla. I diferents clubs s'han manifestat en contra d'una proposta que implicaria que els jugadors s'haurien de concentrar per evitar contagis.

A França el govern ha donat per acabada la temporada, tot i que la ministra d'Esports no tanca la porta a veure partits sense espectadors a l'agost, tot i que serien ja de la temporada vinent. Alemanya i Anglaterra, com Espanya, treballen per acabar aquesta temporada.

El bàsquet, camí d'un 'play-off' final

Al bàsquet, amb la temporada femenina acabada, queda per decidir què passa amb la Lliga Endesa masculina. Fa una setmana, reunits en una assemblea telemàtica per estudiar possibles escenaris per acabar la temporada de la Lliga Endesa, van donar-se temps fins a finals de maig per organitzar una fase final que disputaran els 12 primers classificats i que se celebrarà en una seu única. El MoraBanc Andorra s'ha ofert com a seu per acollir aquest nou format, que comportaria que la temporada 2019-20 es tanqués sense cap descens a la LEB Or. El Barça i el Joventut estarien classificats per a aquest torneig que s'hauria de jugar al juny.