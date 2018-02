De l’1 d’octubre al partit de tornada: una volta després del partit sense públic a l’estadi

El president del Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, un empresari vinculat al PP, no va informar a Josep Maria Bartomeu, president del Barça, de la seva decisió de jugar al Camp Nou amb una bandera espanyola que el club canari no sol portar. Bartomeu ho va descobrir per la premsa, però no hi va voler donar més importància, ja tenia prou problemes, abans del partit d’anada, aquell 1 d’octubre. “Ha sigut el moment més complicat al club en anys, ni la dimissió de Sandro”, expliquen al club, on els empleats treballaven per tenir llestos tres protocols d’acció a la vegada: no jugar el partit, jugar sense públic o jugar amb públic.

“Un dels moments clau va ser quan els Mossos van deixar clar que estaven en condicions de garantir la seguretat del partit i van escortar l’equip canari cap al camp. Un cop va passar això, ja no podíem evitar que el partit no es jugués”, es diu des de dins del Barça, en referència a la proposta de Josep Maria Bartomeu d’ajornar el partit, ja que els carrers de Catalunya vivien un dia que no s’oblidarà fàcilment, amb el referèndum per la independència i la repressió policial. Han passat moltes coses des del partit d’anada, en l’àmbit polític i esportiu, i el duel de tornada a l’estadi de Gran Canària no és d’alt risc. El Barça l’ha preparat com un partit més i aquestes últimes hores s’ha treballat més al club pel Mobile World Congress o per enviar una delegació al funeral de Quini que no pas per un desplaçament de Lliga rutinari.

Tot ben diferent al partit d’anada, el primer de la història del Camp Nou a porta tancada. Milers de turistes i aficionats estaven a punt d’entrar al Camp Nou, tancat, esperant notícies, quan el Barça va decidir que es jugaria a porta tancada. “Hi havia un risc que es visquessin invasions de camp que acabessin amb una sanció. Jugar sense públic va ser una solució en un cas en què no hi havia cap solució bona. Cada proposta ens feia mal”, encara recorda un directiu blaugrana. Malgrat que alguns jugadors, com Piqué, van proposar no jugar -el defensa va parlar-ho amb Bartomeu, però no va poder convèncer els altres futbolistes ni Valverde-, el Barça va jugar el partit més incòmode en molts anys. Amb els carrers plens i les graderies buides.