Les entitats sobiranistes donen suport a la iniciativa d’omplir de samarretes grogues la final de Copa

L’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes i Drets s'han sumat a la crida feta per moltes penyes i grups d’opinió blaugrana amb motiu de la final de Copa que jugaran el Barça i el Sevilla aquest dissabte, 21 d’abril, a Madrid. En un comunicat afirmen que " l’afició del Barça a portar la samarreta de la senyera, o una samarreta groga sota la blaugrana, a fi de mostrar-la de manera clara i conjunta en el moment que somni l’himne espanyol".

Les quatre entitats celebren "la mobilització espontània de l’afició del Barça contra l’acció repressiva que exerceixen govern, jutges, cossos de seguretat i mitjans de comunicació, salvant-ne comptades excepcions, sobre col·lectius i persones que, des del pacifisme, defensen idees polítiques diferents". "La mostra del color groc com a símbol de la llibertat és una manera respectuosa, plàstica i efectiva de demanar dins l’estadi l’alliberament de totes les persones preses i exiliades per motius polítics", afegeixen.

Després que el Barça confirmés als socis que no duria a terme cap acció de protesta durant la final de Copa i que compliria amb el "protocol institucional", van ser els socis i aficionats els que van prendre la iniciativa perquè s'utilitzi la final de Copa per protestar pels presos polítics i per l'aplicació de l'article 155. Diferents penyes i associacions van fer una crida perquè els aficionats vagin vestits o bé amb la samarreta de la senyera o bé amb alguna peça de color groc, i que l'ensenyin especialment quan soni l'himne d'Espanya, abans del partit.

El Barça, però, afirma que no ha donat cap resposta definitiva i no es descarta un canvi amb un nou posicionament públic.

Javier Tebas titlla la xiulada de "violència verbal"

El president de la Lliga, Javier Tebas, no ha trigat a dir-hi la seva i ha qualificat de "violència verbal" una suposada xiulada a l'himne: "Si nosaltres [la Lliga] el crit «puta Catalunya» l'hem denunciat com a violència quan el Barça ha jugat en molts camps d'Espanya, per a mi xiular l'himne és violència verbal". Tebas ha parlat en el marc d'una taula rodona sobre els drets audiovisuals celebrada a Barcelona. De fet, el màxim mandatari de la Lliga ha seguit equiparant una xiulada a l'himne amb dir 'Puta Catalunya' afirmant que els dos fets provoquen el mateix "mal psicològic".

Preguntat sobre si xiular un futbolista també seria considerat violència verbal, Tebas ha insistit que s'ha de tenir en compte "el context i l'entorn" i que "no és el mateix xiular una bandera o un cap d'estat que xiular un jugador en un context esportiu". Finalment, Tebas també ha parlat sobre la possibilitat d'accedir amb estelades al Wanda Metropolitano: "Si no van ser prohibides per la Delegació del govern espanyol fa uns anys, hauran d'entrar de la mateixa manera que entren al Camp Nou. Si no hi ha normativa, no s'han de prohibir".