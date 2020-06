L’Espanyol troba la vacuna per sortir de l’infern (2-0)

L’inici de la nova normalitat en el futbol no li ha anat gens malament a l’Espanyol. Els blanc-i-blaus han iniciat amb bon peu –un triomf contra l’Alabès (2-0)– una lluita d’onze finals i un únic objectiu: la permanència. En una tarda històrica, la primera de l’RCDE Stadium sense públic, els d’Abelardo Fernández només han tingut l’alè de la seva banqueta i d’una megafonia que ha trencat l’esfereïdor silenci del feu espanyolista. Malgrat tot, han pogut gaudir d’un partit inesperadament plàcid, marcat per la matinera expulsió de Pacheco. La segona victòria local a la Lliga d’aquest curs de l’Espanyol suposa una empenta anímica: tres punts per començar a somiar.

Els primers minuts de futbol postconfinament a l’RCDE Stadium no han sigut gaire diferents dels que es vivien tres mesos enrere. L’Espanyol, imprecís amb la pilota i sense, ha sortit una mica nerviós i ha caigut en el joc d’un Alabès que ha imposat el seu joc de pugnes aèries des d’un bon inici. Sense Darder, a la banqueta, i amb Roca i David alineats en un doble pivot on es filtraven poques pilotes, als blanc-i-blaus els ha costat molt iniciar el joc des de darrere, de manera que han hagut de recórrer al recurs més bàsic del futbol: pilotada en llarg cap endavant. Durant un quart d’hora, els dubtes han sobrevolat el feu espanyolista.

L’expulsió de Pacheco, punt d’inflexió

El partit no ha tingut un dominador clar fins que Pacheco ha comès la que, molt probablement, serà l’errada més flagrant i absurda de la seva carrera. En l’intent d’aturar una passada llarga cap a Wu Lei, el porter de l’Alabès ha blocat la pilota amb les mans quan es trobava un metre fora de l’àrea. Per evitar que el davanter xinès el superés i acabés marcant, ha tallat d’arrel la jugada en una acció que li ha costat una merescuda targeta vermella directa. L’expulsió ha donat aire fresc a un Espanyol que ha pogut jugar 20 minuts amb un home més.

Asier Garitano, forçat pel nou context, ha sacrificat un home de banda com Edgar i ha reordenat el seu equip en un 4-4-1 que, a la pràctica, s’ha convertit en un 5-3-1 quan tocava defensar. El substitut de Pacheco ha sigut un Roberto Jiménez que, sense esperar-ho, ha tornat a jugar en un estadi on no va deixar precisament un bon record. Potser per les ganes de reivindicar-se, el cert és que el madrileny s’ha convertit en un autèntic maldecap per als que, fins fa pocs mesos, eren els seus companys.

I és que l’Espanyol s’ha animat amb l’expulsió, conscient que no li quedava una altra alternativa que assumir d’una vegada per totes la iniciativa. Quan Roca, David López i Melendo han començat a tocar pilota amb temps per pensar, l’Espanyol ha presentat una altra cara i ha demostrat que, quan vol, és un equip que sap tractar bé la pilota. La nova consigna dels espanyolistes ha sigut clara: fer moure l’Alabès de costat a costat per, en algun moment, poder fer-li mal per dins. Així, de mica en mica, l’Espanyol ha anat creixent contra un rival cada cop més tancat .

Wu Lei ha intentat repetir el gol amb la mà de Maradona o Messi, però González Fuertes ni tan sols ha necessitat l’ajuda del VAR per anul·lar-lo i ensenyar-li una groga força evident. Aquesta ocasió, malgrat tot, ha sigut el preludi del que vindria. L’Espanyol ha començat a collar pels costats l’Alabès, que ha reculat. Wu Lei, en una doble rematada, Dídac i Embarba han ensumat de ben a prop el gol. Els ho ha impedit un inspiradíssim Roberto, que ha trigat ben pocs minuts a convertir-se en el millor del seu equip.

Dos gols psicològics

L’Espanyol, malgrat tot, ha sabut aprofitar la superioritat numèrica per decantar del tot el partit a la meitat de camp dels vitorians. Així, al temps afegit del primer temps ha arribat el premi a la insistència. Embarba ha centrat des de l’esquerra al cor de l’àrea, on Bernardo ha saltat més que ningú per acabar rematant, amb un cop de cap impecable, al fons de la xarxa. A falta de públic, a la celebració des de la banqueta l’ha acompanyat el so enllaunat d’una megafonia que ha anat trencant el silenci en diverses aturades del joc.

El monòleg blanc-i-blau ha seguit al segon temps. L’inici de la represa no ha pogut ser millor: Embarba ha llegit a la perfecció una desmarcada de Wu Lei, que ha superat en velocitat Laguardia i no ha perdonat, tot sol, davant Roberto. Just abans i després del descans, l’Espanyol ha tombat el mur de l’Alabès amb dues dianes psicològiques que han permès que el segon temps es convertís en un autèntic monòleg blanc-i-blau. L’Espanyol ha seguit atacant, però si no ha marcat més gols és perquè no els ha necessitat. L’Alabès, relaxat per la comoditat que encara viu a la classificació, no ha trepitjat l’àrea rival. Sense els seus dos principals atacants, Lucas Pérez i Joselu, l’Espanyol ho ha tingut una mica més fàcil. Si més no, ho ha agraït un Oier que s’ha estrenat com a espanyolista sense feina. El porter basc, que no ha hagut d’aturar cap xut visitant entre els tres pals, ha viscut un debut del tot atípic, ja que no hauria jugat aquest partit si no s’hagués aturat la Lliga, quan estava lesionat.

L’Espanyol necessitava una tarda així de plàcida. Els d’Abelardo, però, no es poden malacostumar, ja que difícilment es tornarà a trobar amb un rival igual d’inofensiu en les pròximes deu finals. L’asturià, que ha reservat per al segon temps De Tomás i Darder, ha pogut repartir esforços i donar descans a jugadors clau de cara a la següent final, dimarts vinent, al camp del Getafe. La del Coliseum Alfonso Pérez serà, de ben segur, una guerra ben diferent.