L'Espanyol B es proclama campió del grup 5 de Tercera

L'Espanyol B n'ha tingut prou amb un empat (1-1) a casa contra el Prat per proclamar-se matemàticament campió del grup 5 de Tercera Divisió quan encara falten sis jornades per disputar-se. El conjunt de David Gallego en tenia prou amb un punt -n'hi treien 19 a l'Hospitalet, el segon classificat- per confirmar el que tothom sabia, que acabarien líders la fase regular de la temporada.

En una Ciutat Esportiva Dani Jarque farcida d'espectadors (alguns de coneguts com els jugadors del primer equip Hermoso, Melendo, Navarro, Aarón o Sergio Sánchez), el Prat, que es juga acabar el curs en zona de promoció, ha començat avançant-se superada la mitja hora de joc, però un gol en la segona meitat de Max Marcet, el seu vuitè aquest curs, ha permès equilibrar novament el marcador.

Ara, l'Espanyol B tindrà més d'un mes i mig per preparar l'eliminatòria d'ascens directe que es disputarà a finals de maig. Un encreuament a doble partit que, si superen, els permetrà recuperar la categoria que van perdre el curs passat. Abans, però, encara podrien batre algun rècord, com el d'equip amb més punts de la història d'aquest grup (el Palamós en va aconseguir 88 la temporada 1996-97). De moment en porten 79, pel que si guanyen tot el que els hi queda arribarien als 97 punts, una xifra rècord.