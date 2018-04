Quique Sánchez Flores, sobre els xiulets a Pau: "M'importa com funcionen els jugadors i ha fet tres bones aturades"

Quique Sánchez Flores ha lamentat la falta de verticalitat del seu conjunt en l' empat contra l'Alabès, especialment en un primer temps on han abusat del joc pausat. "La possessió era estèril, sense profunditat ni amplitud, sabíem que a aquella velocitat no ens donaria ocasions. Ens ha agradat més l'estil més directe del segon temps". Malgrat la falta d'encert en el remat, el tècnic ha reivindicat que aquest curs generen "més ocasions" que en l'anterior, però que el seu problema és que estan sent "menys eficaços".

El preparador madrileny s'ha mostrat comprensiu amb les crítiques de part de l'afició: "Entenem perfectament als aficionats, que no estiguin contents amb la temporada. Entrenem i ens esforcem en cada entrenament i partit, defensem dignament la professió, però respectem el gust del que ve i decideix si agradem o no". També ha defensat l'actuació de Pau López, que ha estat objecte de xiulets per part del públic: "M’importa com funcionen els jugadors, ha hagut de fer 3 aturades i les ha fet bé. Els jugadors estan exposats al públic i han d’assumir les crítiques bones i les dolentes. El millor és arribar a una situació d’equilibri".

Quique no ha volgut ser gaire concret sobre si veuria amb bons ulls que l'Espanyol es reunís amb altres tècnics mentre ell decideix si compleix o no el seu tercer any de contracte: "No té sentit parlar d'això ara, quan tots sabeu la situació, és molt senzilla, molt normal, no és el moment d’això. No hi ha res a dir".

Pau López assegura que parlarà a final de curs

En zona mixta s’ha pronunciat Pau López, que ha volgut restar importància als xiulets rebuts: “He rebut xiulets de part de l'afició, però el 80% m'aplaudeix i m'estimo més quedar-me amb això. La gent que ara em xiula, i ho entenc al final, és la que fa dos anys m'estava donant suport”. El gironí, a més, ja sembla parlar de l’Espanyol en passat: “Mai parlaré malament de la gent de l'Espanyol, perquè em sento estimat i no tinc cap però per posar-li a aquesta afició, que sempre m'ha estimat, em segueixo sentit estimant i no canviarà el meu sentiment". Preguntat sobre si tenia res fet amb el Betis, s’ha limitat a dir que “ara no toca”.

El jove porter ha insistit que no vol donar detalls sobre el seu futur, però ha deixat clar que donarà les pertinents explicacions un cop acabi el curs: "Ja parlaré a final de temporada de les coses com han passat, és important deixar aparcat això i parlar de l'Espanyol, que és l'important. Marxi o no marxi, l'Espanyol sempre serà casa meva i estaré agraït a tothom. Retrets a algú? A final de temporada".

Pau també s’ha referit als comentaris originats arran d’unes declaracions del seu pare, que fa uns dies va dir que ara era de l’Espanyol, però que aviat seria del Betis: “Cal tenir respecte pels familiars. És la segona vegada que es parla del meu pare, i en els anys que porto aquí no s’ha parlat de cap familiar de jugadors”.