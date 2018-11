L’esperit del Baxi Manresa rejoveneix dues dècades

El Baxi Manresa visitarà aquest dissabte la pista d’un València Basket amb dubtes. Si guanya, l’equip enllaçarà quatre victòries consecutives com a visitant, una fita que no aconseguia des de l’any 1998. Aleshores el conjunt del Bages va completar la temporada amb una de les gestes més inversemblants de la història de l’esport, el títol de Lliga.

Després d’una temporada a la LEB Or, el Baxi Manresa ha sabut reinventar el seu projecte per agafar impuls i començar la temporada a la Lliga Endesa amb ànims renovats. “L’equip es va retrobar amb una dinàmica guanyadora a la LEB Or. Aconseguir l’ascens va rellançar els ànims i la graderia s’ha oxigenat amb gent nova. La dinàmica guanyadora es nota. Sortir d’una dinàmica negativa és difícil i de vegades costa més d’una temporada. Ha sigut difícil, però l’equip està perfecte. El caliu del Nou Congost l’ajudarà a guanyar molts partits”, diu Salva Maldonado, entrenador de l’Herbalife Gran Canària, l’última víctima de l’equip del Bages.

Joan Peñarroya, tècnic del Baxi Manresa, està molt satisfet amb el rendiment del seu conjunt, al qual encara veu marge de millora. “Espero que aquest equip sigui millor d’aquí tres mesos del que és ara, però hem de valorar el fet de portar quatre victòries a la setena jornada. Estem jugant un bon bàsquet. Hem assumit i afrontat que hem tingut problemes importants, però l’equip i el club no s’han queixat i han treballat”, opina.

Peñarroya recorda que el Baxi Manresa no va tenir una pretemporada fàcil i que molts dels jugadors no van poder preparar la campanya amb normalitat. És el cas de Justin Doellman, que no va poder debutar fins diumenge. “Guanyar a casa era important. Estic molt content de tornar a jugar a Manresa, que és com la meva segona casa per a mi”, assegura l’aler pivot nord-americà. “És un jugador que ens dona un salt de qualitat. Una de les grans notícies és que recuperem Doellman, que sembla que sigui poca cosa que hagi estat dos mesos fora de les pistes. Veiem el que ens dona: pausa, saber estar, set rebots i un 2+1 a falta d’un minut i mig que ens oxigena. Si el tenim, som millors, però també tenim un jugador com Dragovic que fa zero punts però un tros de partit per a l’equip. Aquest és el camí, estar sòlids en defensa, en rebot, trobant solucions i sumant. Això ens fa millors. Tenim referents, però necessitem a tothom”, recorda l’entrenador. La recuperació de Doellman provoca la no continuïtat de Siim-Sander Vene, que va finalitzar el seu contracte temporal.

El Baxi Manresa va arriscar a l’estiu apostant per jugadors com Doellman o Alex Renfroe, que poden rebre ofertes d’equips d’Eurolliga amb més potencial econòmic, però la tàctica ha funcionat. El base té una mitjana de 15 punts i 6,7 assistències. Un altre dels jugadors destacats està sent Álvaro Muñoz, el capità de l’equip del Bages. “Es parla molt de com va jugar a Múrcia o diumenge, però no del 0 de 14 triples d’abans. Ell, però, feia la seva feina i jo confiava en ell. Necessitem que un tirador la fiqui, però sobretot que faci la feina com la feia ell”, analitza Peñarroya.

Un dels pocs problemes que el Baxi Manresa va tenir diumenge contra l’Herbalife Gran Canària va ser el nombre de pilotes perdudes. Els jugadors locals van malbaratar un total de 18 pilotes contra un rival que aquesta temporada s’estrena a l’Eurolliga.

Més abonats que mai

Una altra de les bones notícies per al Baxi Manresa és l’afluència d’espectadors. Després de quatre partits com a local el Nou Congost té una mitjana de 4.670 aficionats. El nombre d’abonats també ha crescut molt i se situa per sobre dels 3.150 fidels. La xifra suposa un increment de més de 1.000 abonaments respecte a la temporada passada, quan l’equip va competir a la LEB Or. “Es parla molt d’altres pavellons de la Lliga Endesa, però l’atmosfera que es viu al Nou Congost és difícil de trobar a l’ACB”, assegura Peñarroya.