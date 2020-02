La nova llei de l'esport topa amb l'oposició dels professionals de l'activitat física

La nova llei de l'esport i l'activitat física ha topat amb un grup opositor. El Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya (COPLEFC) considera que amb el nou text s'està afavorint una privatització del sector i demanen que la llei, que ja està en tramit parlamentari, no tiri endavant. Una acusació que des del Govern i la UFEC –els impulsors de la nova normativa– es desmenteix.

El Col·legi d'Economistes ha acollit un debat a sis bandes on hi estaven representats la Generalitat, les federacions, els consells esportius i l'Ajuntament de Barcelona, a més dels professionals de l'activitat física i els clubs de fitness.

Són aquests dos últims sectors els que més han alçat la veu contra la nova normativa, especialment el COPLEFC, que ha criticat una "visió economicista" de l'esport. El president d'aquest col·lectiu, Pere Manuel, creu que el sistema esportiu català està "amenaçat" per una proposició que "pretén privatitzar les polítiques" a través de la creació d'una entitat –la Unió d'Esports de Catalunya (UEC)– que "té una voluntat excloent, intervencionista i recaptatòria".

Aquesta entitat no demana rebutjar la proposició, sinó que s'escoltin les seves reivindicacions. Critiquen, per exemple, que no se'ls convidés a les reunions en què es va redactar el text. I, a banda de no veure amb bons ulls la UEC, també mostren reticències davant la llicència única o el model d'assegurances proposat, que consideren que anirà en contra de l'usuari.

Tant des del govern, representat pel secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, com des de la Unió de Federacions (UFEC), representat pel seu president Gerard Esteva, han negat que el text que s'està tramitant al Parlament tingui aquest propòsit. Aquest últim, per exemple, recordava que la UEC sempre estarà supeditada a les majories del Parlament i que no tindrà competències per actuar com una empresa que gestiona els diners públics de manera discrecional.

Tant la Secretaria com la UFEC creuen que l'oposició de COPLEFC no suposarà una amenaça per a la nova llei, tot i que no descarten que puguin aconseguir modificar alguns punts. En aquest sentit, Figueras els instava al debat parlamentari i a les esmenes de la proposició. Una llei que està previst que s'aprovi a finals d'any, tot i l'avançament electoral a Catalunya.

Els consells esportius i l'Ajuntament de Barcelona tampoc han vist clara la creació de la UEC com a única entitat paraigua. En canvi, sí que hi ha hagut unanimitat en la necessitat de millorar el finançament de l'esport català, que avui dia és d'uns 75 milions d'euros. L'objectiu seria arribar als 250 milions, que representaria igualar la mitjana europea de finançament públic en matèria esportiva.