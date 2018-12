L'exblaugrana Rivaldo creu que Cristiano hauria d'haver guanyat la Pilota d'Or

L'exblaugrana Rivaldo considera que la Pilota d'Or ha anat a parar a les mans equivocades. I és que, segons el seu criteri, el guanyador hauria hagut de ser Cristiano Ronaldo i no Luka Modric.

Rivaldo, actual ambaixador de la casa d'apostes Betfair, ha destacat els mèrits del jugador croat –comentant que "ha fet un gran any guanyant la Champions i ajudant Croàcia a arribar a la final del Mundial"–, però ha dit que ell "hauria votat Cristiano".

"És més –diu l'exfutbolista–, Ronaldo i Messi han tingut un rendiment sòlid i han sigut decisius en els seus clubs. No hi ha raons per a aquest canvi de tendència".

Rivaldo també s'ha pronunciat sobre l'absència del davanter portuguès a la gala de lliurament de la Pilota d'Or. I, d'alguna manera, el justifica. "L'absència de Ronaldo està motivada per un sentiment d'injustícia. Les seves expectatives no s'han complert després d'una temporada amb tants èxits".