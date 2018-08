Facebook emetrà gratis els partits de la Lliga a vuit països asiàtics

Facebook ha adquirit els drets per retransmetre en directe els partits de la Lliga durant les tres pròximes temporades en vuit països del sud d'Àsia, on els usuaris de la xarxa social podran gaudir de la competició espanyola de forma gratuïta. La plataforma pagarà 90 milions d'euros per poder emetre cada any els 380 partits de la Lliga, que podran veure els usuaris de l'Afganistan, Bangla Desh, Bhutan, l'Índia, el Nepal, les Maldives, Sri Lanka i el Pakistan.

Tots els partits es podran seguir a la pàgina oficial de Facebook de la Lliga, i també en les pàgines de cada club. A més dels partits, s'emetrà programació prèvia i posterior, així com resums dels encontres.

"La Lliga té una enorme presència global en la nostra plataforma. La seva popularitat és especialment visible en el subcontinent indi, per la qual cosa ens complau enormement poder donar cobertura a la nostra comunitat de seguidors en aquesta regió i oferir-los la retransmissió en directe dels partits de la Lliga", ha explicat Peter Hutton, cap de programació d'esdeveniments esportius globals en directe de Facebook.