La falta d'encert glaça el Barça (2-2)

Juan Carlos Unzué coneix molt bé el Barça, i el seu Celta ha sabut penalitzar els errors dels blaugranes, que, tot i disposar de múltiples ocasions de gol, han sumat un sol punt contra els gallecs i podrien veure com el València se situa diumenge a només dos punts. El Barça ha empatat 2 a 2 en un partit on Leo Messi ha sigut el millor, però en el que Samuel Umtiti s'ha lesionat.

Al primer minut, els plans d'Unzué s'han desmoronat. El central català Sergi Gómez ha hagut d'abandonar la gespa després de caure malament en una jugada en què Luis Suárez l'agafava del braç. A l'ex del Barça li ha sortit l'espatlla de lloc i els viguesos han hagut de canviar de plans donant entrada a Cabral. Tot i l'entrebanc, el Celta ha seguit amb les idees molt clares, intercanviant possessions llargues amb sortides molt ràpides al contraatac. En una d'aquestes transicions, Iago Aspas ha trencat el fora de joc, arribant en un dos contra un davant Ter Stegen que l'alemany ha salvat amb una gran estirada. L'alemany ha aturat amb la cama dreta el remat franc de Maxi Gómez -en la que serà una de les aturades de la Lliga-, però el rebuig ha caigut plàcid per a Aspas, que ha fet el 0 a 1.

Era el minut 19, però l'alegria gallega ha durat ben poc. El Barça ha trobat els passadissos interiors, llançat per Messi, inici i final d'una jugada en la que han intervigunt Iniesta, Suárez i Paulinho. Amb un xut ras l'argentí ha igualat el marcador, i si no arriba a ser per l'error de l'àrbitre Mario Melero López, els blaugranes haurien marxat cap als vestidors amb avantatge: Suárez ha aprofitat una gran passada de Messi, però l'assistent ha aixecat el banderí erròniament. Abans del descans, el 10 n'ha tingut una més, però escorat ha rematat forçat al pal.

A la represa el partit ha seguit el mateix guió, un Celta valent i amb molt criteri tant en el joc posicional com a l'espai, i un Barça compacte i dominador, però sense efectivitat per decantar la balança. I això que Paulinho, en un gran eslàlom ple de potència, ha rematat fora després de superar dos rivals i el porter. Amb minut 55, Ernesto Valverde ha canviat Iniesta, que ha demanat la substitució, per donar entrada a Denis Suárez. El Barça no ha perdut la paciència, i a l'hora de joc, després d'una llarga combinació, Messi ha tret el tiralínies dibuixant un triangle perfecte amb Alba i Suárez, que l'uruguaià ha culminat amb el 2 a 1.

Minut fatídic

En una mateixa acció, el Barça s'ha vist doblement penalitzat. Aspas ha arrencat per banda dreta, i Samuel Umtiti ha frenat en sec la carrera, lesionat. El davanter del Celta ha pogut arribar a l'àrea petita, on Maxi López ha afusellat Ter Stegen. Amb 2 a 2, Vermaelen ha tornat a tenir minuts. La seva parella a l'eix central, Gerard Piqué, ha tingut el desempat, però després de superar el porter amb un dríbling en una jugada d'estratègia, ha rematat al pal.

En el tram final, amb els nervis començant a planar sobre un Camp Nou gèlid, Valverde ha siuat Paco Alcácer sobre la gespa. La més clara però, ha sigut per a Messi, que de cap a rematat desviat quan tot l'estadi cantava el gol. El Celta no s'ha conformat amb defensar l'empat i perdre temps a cada jugada, i Pione Sisto ha pogut fer el 2 a 3 en un u contra u que ha resolt Ter Stegen.

En el afegit, Alcácer primer de cap i Messi de falta just abans del xiulet de l'àrbitre han tingut ocasió de desfer l'empat però han fallat. Els jugadors del Barça han acabat molt molestos amb l'arbitratge de Melero López.