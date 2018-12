La final que va durar 4 setmanes

Diluvis, baralles, viatges transoceànics i massa passió. La final de la Copa Libertadores entre el Boca Juniors i el River Plate, els dos grans equips del futbol argentí, viurà avui el seu últim acte al Santiago Bernabéu de Madrid (20.30 h / Movistar Champions i Vamos). La final, convertida en una oportunitat per mostrar la millor cara del futbol argentí desaprofitada, ha acabat provocant debats polítics a l’Argentina. La final haurà durat al final quatre setmanes, des d’aquell 10 de novembre en què el partit d’anada al camp del Boca Juniors es va ajornar un dia per culpa de la pluja. El dia 11 es va jugar el partit, amb empat 2-2, però la tornada no es va jugar pel llançament d’objectes a l’autobús del Boca, en un desplegament policial caòtic en què el gas de la policia va afectar els jugadors visitants. Al final, la Conmebol, la federació sud-americana, va acabar portant la tornada a Madrid, on es freguen les mans amb el benefici econòmic, i preguen per no veure incidents entre els aficionats violents dels dos equips.

La final, que ja va moure’s al calendari per evitar coincidir amb la reunió del G-20 de Buenos Aires, ha acabat convertint-se en una successió de fets surrealistes, com la comunitat jueva argentina demanant no jugar dissabte o propostes per jugar el partit de tornada a Gènova, ja que alguns dels fundadors del Boca i el River eren genovesos.

El Boca Juniors busca la seva setena Copa Libertadores -igualaria amb l’Independiente d’Avellaneda, també argentí, com a club amb més títols-, i el River Plate, la quarta, en un partit de tornada en què els gols fora de casa de l’anada no tenen valor. En cas d’empat, doncs, hi hauria penals entre l’equip entrenat per Marcelo Gallardo, un River que busca la segona Libertadores en quatre anys, i un Boca que podria perdre aviat el seu tècnic, Guillermo Barros Schelotto. Els dos tècnics arriben sense lesionats, tot i que el River té la baixa del davanter colombià Rafael Santos Borré, sancionat. El guanyador de la final més llarga també es classificarà per al Mundial de Clubs.