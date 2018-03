El Girona sap que no és impossible guanyar al Madrid

“Tots els partits a Montilivi són especials, però el dia que vam guanyar al Madrid el recordo amb molta il·lusió. Quan vam sortir a escalfar les graderies ja estaven pràcticament plenes, sent l’exemple de l’ambient que volem generar a la ciutat” explica Borja García, un dels futbolistes blanc-i-vermells que han atès als mitjans de comunicació en el dia del retorn a la feina i després de gaudir d’unes dates lliures com a premi a la victòria contra el Deportivo. El diumenge espera el Santiago Bernabéu. Probablement, amb ànims de revenja a causa de la majúscula remuntada del Girona a finals del passat mes d’octubre. “Desitgem fer un gran partit i un treball seriós. Aquest és un escenari ideal per mostrar tot el que portem dins i, evidentment, podem repetir triomf” exposa Mojica. Jugar al Santiago Bernabéu sol ser sinònim de patiment. La magnitud de l’escenari i la qualitat del rival són dues lloses difícils de contrarestar malgrat que el Girona hi arriba com a setè classificat i havent guanyat quatre de les darreres cinc jornades. “Treballar en equip és fonamental, tothom fa bé la seva feina. Ens estem fent respectar i això es veu reflectit en el col·lectiu”.

Per convenciment i il·lusió, no serà. “Sortim a competir en cada camp, sent fidels al nostre estil. Tots sabem que conjunts com el Barça o el Madrid viuen en una altra lliga però el cert és que, de mica en mica, estem traient el cap per la zona europea. Ja vam mostrar, en la victòria a Montilivi, la fam que tenim” diu Ramalho, que mira amb ambició la cinquena posició. “Volem entrar a Europa, si li donem canya i assolim el màxim de punts possibles podem aspirar a ser cinquens”. Que el Sevilla eliminés el Manchester United és un factor que els pot beneficiar. “Ens pot venir bé però hem de pensar en nosaltres mateixos i no mirar més enllà del partit immediat”.

Una primera volta per oblidar ha reduït les opcions del conjunt blanc de revalidar el títol de lliga. Esperonats pel factor Champions, han capgirat la situació i són el millor equip de la segona part del campionat, amb 22 punts de 27 possibles. “Serà molt més difícil sorprendre’ls, viuen un gran moment. El fet d’haver passat l’eliminatòria contra el PSG els haurà rellançat psicològicament però intentarem mostrar que no som on som per casualitat” resumeix Borja. Amb la permanència assolida, fa dues setmanes que els objectius dels blanc-i-vermells s’han transformat. Tothom reconeix, obertament, que està disposat a lluitar totes les opcions que hi hagi per fer del somni europeu, una realitat. “Tenim molta il·lusió, estem a dos punts d’Europa i això es converteix en un al·licient més. Per molts serà la primera vegada que trepitgem aquest estadi, segur que gaudirem i farem tot el possible per tornar amb un resultat positiu”. El madrileny és l’únic jugador de la plantilla format al Madrid.

Un projecte consolidat

Com reconeixia Pablo Machín en la prèvia del partit contra el Deportivo, el Girona té la possibilitat de planificar, amb uns mesos d’antelació, el que serà el seu segon curs entre els millors. Aquí agafa força el nom de Mojica, titular indiscutible al carril esquerre. El colombià, propietat del Rayo Vallecano –situat en posicions d’ascens a Primera-, disposa de la plena confiança del tècnic sorià. Fruit d’això, l’entitat gironina mirarà de fer un esforç econòmic per tal d’estudiar l’opció de compra que figura al contracte de cessió. Ell estaria encantat de quedar-se. “Vull seguir jugant al Girona però només Déu sap què passarà en un futur. Estic molt feliç aquí, gaudint en l’àmbit futbolístic i dels grans companys que hi ha a la plantilla. Només espero continuar d’aquesta manera”.

Durant aquests últims mesos, Quique Cárcel ha assegurat la continuïtat de puntals com Aday, Àlex Granell i Alcalá. Aviat, serà el torn de confirmar si Ramalho i Borja García segueixen al Girona més enllà del 2019, any en què finalitzen els seus lligams. “No hem parlat de la renovació, ens ho prenem amb calma. Estic centrat en la competició, intentant millorar i ajudar a l’equip. Si m’ofereixen seguir, ho valoraré molt positivament” assegura Ramalho, en un to molt semblant al del seu company Borja. “Segur que parlant ens entendrem. La relació existent, especialment amb el director esportiu, és molt bona. Ho tractarem quan arribi el moment però no hi haurà cap problema”.