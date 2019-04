L'Ajax, amb el dubte de De Jong, disposat a fer fora el Juventus per seguir somiant a Europa

El Juventus Stadium té reservat un bitllet d’accés a les semifinals de la Lliga de Campions. Aquest dimarts (21 h, Movistar Liga Campeones 1), el Juventus i l'Ajax s’enfrontaran a Torí en la tornada de la ronda de quarts de final amb tot per decidir després de l’empat a 1 de l’anada. En aquell partit els d’Amsterdam van continuar demostrant que s’han guanyat per mèrits propis ser en aquesta fase avançada de la Champions, després d'eliminar el Reial Madrid a vuitens i de posar contra les cordes un Juventus que sortia inicialment amb el paper de favorit. El gol inicial de Cristiano Ronaldo a l’últim minut de la primera part va ser neutralitzat a l’inici de la segona per David Neres, que va enviar la pilota al fons de la porteria després d’una gran jugada individual. L'empat va deixar satisfets els dos equips. Els locals, perquè van continuar donant una molt bona imatge. I els italians, perquè van aconseguir un gol fora de casa que obliga l’Ajax a marcar en terreny rival, la qual cosa els dona un lleuger avantatge perquè el 0-0 els classifica.

L'Ajax vol seguir somiant amb fer història en aquesta edició de la Champions i el seu joc engresca, però no obstant això les alarmes estan enceses a Holanda. I és que el futur jugador del Barça i una de les peces imprescindibles de la columna vertebral de l’Ajax, Frenkie De Jong, és dubte seriós de cara al partit a Itàlia. El jove jugador holandès va haver de retirar-se per problemes musculars a la part posterior de la cuixa dreta en el partit de lliga d'aquest passat cap de setmana. De Jong només va aguantar 28 minuts sobre el terreny de joc, tot i que l’Ajax es va imposar còmodament per 6-2. "No puc dir gaire res. Li molestava la part posterior de la cuixa i no volíem córrer cap risc. Hem d'esperar i veure com evoluciona –va dir el tècnic Erik Ten Hag en acabar el partit–. Abans del partit no tenia molèsties i estava en condicions de jugar, però aviat vaig veure que no es movia bé i que empitjorava amb els minuts. Li molestava la cuixa i no vam voler córrer riscos. Ara hem de veure com es desenvolupa la situació", es resignava.

Els 'ajacied' viatgen a Torí pendents de la seva estrella, però amb De Ligt, un altre dels objectius del Barça, en un gran moment de forma i amb les baixes segures de Carel Eiting, lesionat, i de Nicolás Tagliafico, expulsat en el partit d’anada. Per la seva banda, la 'Vecchia Signora' arriba a la cita europea amb les seves principals figures en perfectes condicions després que Massimiliano Allegri deixés fora de la llista de convocats per al duel contra l’SPAL d’aquest cap de setmana Giorgio Chiellini, Miralem Pjanic i Mario Mandzukic. Tampoc hi va ser Cristiano Ronaldo, que espera repetir amb el Juventus els èxits que ha acumulat en aquesta competició les tres últimes temporades amb el Reial Madrid. La Juventus espera la Copa d'Europa des de 1996, quan va vèncer precisament l'Ajax a la final de l'Estadi Olímpic de Roma, i anhela aconseguir-la aquesta temporada amb el portuguès, que l'ha guanyat 5 vegades i que va ser fitxat amb aquest objectiu.

Sense aquests jugadors i amb un equip ple de rotacions, els de Torí van afrontar aquest cap de setmana un partit que els hauria pogut donar el títol de la Serie A matemàticament. Hauria sigut el vuitè campionat consecutiu dels ‘bianconeros’. No va poder ser, però, perquè, malgrat avançar-se a la mitja hora de partit amb gol de Kean, l’SPAL va aconseguir remuntar (2-1) i va endarrerir la consecució del títol una setmana més. Per al partit d'aquest dimarts, el tècnic italià no podrà comptar amb Juan Cuadrado, que segueix recuperant-se d’una lesió, i té els dubtes de Daniele Rugani, Emre Can, Douglas Costa i Giorgio Chiellini, tots amb molèsties.