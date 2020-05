El Barça, l’Espanyol i el Girona tornaran a competir el 13 de juny

Javier Tebas, president de LaLiga, va aprofitar el programa El Partidazo Volver es ganar (#Vamos) per avançar els horaris de la primera jornada que es podrà disputar després del confinament. El Barça visitarà el Mallorca el dissabte 13 de juny a les 22 hores, mentre que el dimarts 16 de juny l’equip blaugrana jugarà contra el Leganés al Camp Nou, també a les 22 hores. L’Espanyol jugarà contra l’Alabès dissabte 13 a les 13 hores i contra el Getafe dimarts 16 a les 19.30 hores.

“Volem que la pròxima Lliga comenci el 12 de setembre ja que no tenim gaire marge. No és dolent posar pressió als objectius”, va dir Tebas, que va avançar que al minut 20 de cada partit s’emetran aplaudiments gravats dels aficionats per les megafonies dels estadis.

Clément Lenglet, futbolista del Barça que està sancionat per al primer partit del conjunt català, va participat en el programa. “Estem bé. Hem passat moltes setmanes sense poder entrenar-nos amb normalitat, però hem fet molta feina a casa. La sensació és diferent a la del retorn de les vacances perquè hem tingut més temps”, va explicar. El francès no es va voler mullar sobre el calendari de la represa. “La data està decidida i nosaltres hi tenim poc a dir. Jugarem onze partits en poc més d’un mes i els cinc canvis ens ajudaran a protegir els jugadors. No tenim por a les lesions, però sabem que ens tocarà arriscar molt. Farà molta calor i serà difícil per al cos”, va afegir.

“El que hem vist fins ara no tindrà res a veure amb el tram anterior. És com si comencés un campionat nou. Jugar sense públic no afavoreix ningú, però ens haurem d’adaptar i acceptar-ho”, va opinar Lenglet. Un dels grans rivals del Barça serà el Madrid. “Ens estem preparant molt bé i l’equip està treballant molt bé. La Lliga la guanyarà l’equip que millor s’adapti a la nova situació”, va explicar Nacho, jugador de l’equip blanc.

El Girona, per la seva banda, reprendrà la competició de Segona Divisió el dissabte 13 de juny a les 21.30 hores contra el Las Palmas. El primer partit a Montilivi, contra el Racing, tindrà lloc el dimarts 16 de juny a les 21.30 hores.